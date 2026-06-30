La casa del dragón 3x02: Emma D'Arcy y Olivia Cooke (Rhaenyra y Alicent) hablan de ESA decapitación

La nueva temporada de La casa del dragón se ha hecho esperar, pero ahora no da tregua y en cada capítulo la trama avanza más rápido que la Serpiente Marina.

Tras emitirse el 3x02, y si aún no lo has visto cuidado porque a continuación habrá spoilers , así han hablado sus protagonistas.

Entre pura tensión y con el cuerpo esperando a que algo catastrófico pase, Rhaenyra consigue abrirse paso en Desembarco del Rey hasta el Trono de Hierro y se enfrenta a un desafío que le cuesta mucho desempeñar: tomar la cabeza de Otto Hightower (Rhys Ifans), padre de Alicent y antigua Mano del Rey, que descubrimos que había estado apresado todo este tiempo.

No sin sufrimiento termina decapitando a Otto, para que después traigan ante ella a Alicent y Helaena (que estaban intentando escapar de la ciudad) y sean testigos de la carnicería.

Olivia Cooke, sobre este momento, asegura que "hay mucho que Alicent no entiende. No sabe lo que ha pasado".

Hasta este punto, Alicent "no estaba pensando de forma política", y su pensamiento era más de supervivencia. "Creo que estaba como vale, he hecho este trato con Rhaenyra, tengo que cumplir eso, coger a Helaena y salir cagando leches antes de que todo se vaya a la mierda".

Pero entonces descubre que ha ejecutado a su padre, "delante de todo el mundo. Ella no sabe dónde ha estado Otto, podría haber sido su prisionero", apunta a People.

Para Emma D'Arcy, "creo que la serie plantea un punto importante sobre cómo los gobernantes, de cualquier tipo, están protegidos de sus actos de violencia. Y en este momento, no está protegida. De hecho, está expuesta a la crudeza y el horror de la violencia", reflexiona. "Creo que en ese momento se cruza un límite, para bien o para mal".

La escena es también "una pieza de teatro político", señala D'Arcy. "Es un juego de apariencias. Pero este hombre es el mejor amigo de tu padre, así que, en cierto modo, ¿podría verte como algo más que una niña? No lo creo".

Habrá que esperar a la semana que viene para ver si el vínculo entre Rhaenyra y Alicent se ha roto finalmente de forma irreparable.