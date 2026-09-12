James McAvoy reacciona a su reemplazo como Charles Xavier en la nueva película de X-Men

La próxima fase del UCM introducirá definitivamente a los mutantes, que tendrán su nueva película en 2028 y para la cual se ha anunciado a gran parte de su elenco.

Así, estrellas como Inde Navarrette, Kit Connor, Sadie Sink o Samara Weaving ya han sido confirmados y el último en unirse ha sido Asa Germann, el actor de Gen V que dará vida a Angel.

Como no podía ser de otra forma, al grupo lo capitaneará Charles Xavier, interpretado por Christopher Abbott, y todos ellos tendrán que hacer frente a Señor Siniestro, papel protagonizado por Adam Driver.

Maya Boyd, Inde Navarrette, Samara Weaving, Christopher Abbott, Kit Connor, Jake Schreier y Sadie Sink en la D23 | Getty Images

Tras el anuncio, James McAvoy ha reaccionado al reparto y, concretamente, a su reemplazo como Profesor X, personaje al que dio vida en las cuatro películas del reinicio de Fox (X-Men: Primera Generación, X-Men: Días del Futuro Pasado, X-Men: Apocalipsis y X-Men: Dark Phoenix).

"¡Que le vaya bien! ¡Mucha suerte, mucha suerte, mucha suerte!", dijo el actor a Entertainment Weekly. "Les deseo lo mejor y mucha suerte".

James McAvoy como el Profesor Xavier | Fox

Antes de ellos, los mutantes de las películas de los 2000, con Patrick Stewart o Ian McKellen tendrán su despedida en Vengadores: Doomsday, cuyo universo tendrá que combatir y aliarse con otros bajo la amenaza de Doctor Doom.