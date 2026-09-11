¿Era necesario? Prácticamente Magia 2 vuelve con mucho humor y hechizos a lo Embrujadas

¿Tienes ganas de ver Prácticamente Magia 2? Pues te cuento impresiones. La nostalgia noventera vuelve de la mano de Sandra Bullock y Nicole Kidman casi 30 años después.

¿Era necesario? Seguramente NO, pero nunca está de más ver a estas dos divas de nuevo en la pantalla grande.

La película del 98 se ha convertido en una cinta de culto para toda una generación. Entonces la magia era secundaria para contar una historia donde el amor entre hermanas y la sororidad eran el eje principal.

¿Qué vas a encontrar ahora? El reparto original vuelve y eso es un must. Bueno... menos las actrices que hicieron de las hijas de Sally. Sí, ya sabemos el mosqueo de Evan Rachel, no urgues en la herida.

En esta secuela hay mucho humor, pero mucho mucho. Y también hay mucha magia, mucha más que en la original. Tanto que por un momento crees que estás en Embrujadas y aparecerán las hermanas Halliwell con el libro de las sombras.

El guion podría ser mejorable y hay algunos personajes que no solo son secundarios, es que pierden todo tipo de importancia en la trama como el interpretado por Maisie Williams, Antonia, la hija menor de Sally.

La esencia permanece, hay guiños a la primera historia en todo momento y desearás vivir en esa casa de ensueño. Aunque en parte esta secuela rompe la historia de amor de la primera película.

Ahora, conocemos mucho más de sus ancestros y descubriremos la raíz de la maldición que dejó a las hermanas Owen sin amor durante siglos. Pero lo mejor de todo es el buen rollo transmite y que todo se arregla con un buen margarita.