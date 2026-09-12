Nicole Kidman confiesa la profunda tristeza que sintió tras ganar el Oscar y divorciarse de Tom Cruise: "Tengo que rehacer mi vida"

Uno de los momentos cumbre en la carrera de Nicole Kidman fue el Oscar que conquistó en 2003 a Mejor Actriz por Las Horas. Pero lo que debía ser uno de los éxitos profesionales más felices de su vida en realidad fue un instante desolador para la intérprete.

Apenas dos años antes, Kidman se divorció de Tom Cruise tras haber sido una de las parejas de Hollywood más importantes durante los años 90. Un hecho que, en el momento de la entrega de la estatuilla dorada, aún le atormentaba.

Nicole Kidman tras ganar el Oscar a Mejor Actriz por Las Horas en 2003 | Cordon Press

Más de 20 años después de aquella noche tan agridulce, la actriz ha recordado lo "sumamente sola" que sintió al no tener pareja con quien celebrar su triunfo.

"Había alcanzado la cima de mi éxito, volví a casa y me sentí muy sola", ha dicho la estrella australiana en el podcast Therapuss de Jake Shane.

"Sí, es una locura, esa especie de confluencia de eventos en la que piensas: 'Ojalá...'. Tenía a mi madre y a mi padre conmigo, pero pensaba: '¿Dónde está mi pareja, alguien con quien pueda compartir esto?'", se sinceró.

"Fue uno de los momentos más profundos en los que pensé: 'Tengo que rehacer mi vida'. Y, al mismo tiempo, sostenía esta estatuilla dorada y pensaba: 'Esto es, esto es todo. Este es el máximo galardón que se puede obtener en nuestra industria'. Y me sentía tan agradecida y a la vez tan sola", lamentó Kidman.

"Me encantaría poder, ya sabes, estar ahora mismo en los brazos de alguien. Me encantaría estar aquí ahora mismo, algo que realmente me haga sentir: 'Ah, vale, esta es mi vida real'", añadió.

Nicole Kidman y Tom Cruise | Cordon Press

En otra entrevista en 2024, la actriz expresó estos mismos sentimientos, lamentando no haber podido disfrutarlo más.

Ahora ha estrenado junto a Sandra Bullock Prácticamente magia 2, película que marca no solo el regreso de las hermanas Owens, sino el de la propia Bullock a la actuación tras varios años alejada del cine por la muerte de su marido.