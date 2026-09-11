Angelina Jolie, orgullosa de cómo ha criado a sus hijos mientras varios de ellos rechazan a Brad Pitt: "Tienen personalidad"

Desde la separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie, sus hijos han tomado partido claramente en favor de la actriz. De momento, cuatro de los seis hermanos han renunciado al apellido de su padre, aunque pronto serán todos los que borren Pitt de sus registros oficiales.

A estas alturas, la fractura entre el actor y sus hijos parece no tener punto de retorno, lo que habría provocado en el intérprete un profundo dolor.

Angelina Jolie y Brad Pitt con sus hijos Vivienne, Knox, Maddox, Shiloh, Pax y Zahara en el aeropuerto de Los Angeles en 2014 | Cordon Press

En medio de este contexto, Angelina ha hablado abiertamente sobre su faceta como madre y sobre la relación que mantiene con sus seis hijos. La actriz, que comparte a Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne con Brad Pitt, ha presumido de que cada uno de ellos haya desarrollado su propia personalidad y haya encontrado su camino.

Según ha explicado a L'Officiel, sus hijos son "personas con una personalidad propia", algo que le hace sentirse "muy orgullosa", ya que, en su opinión, "una de las cosas más importantes es, básicamente, no interponerse en su camino".

"Obviamente es agradable para mí estar cerca de ellos, pero solo soy una madre que quiere estar con su familia", ha dicho sobre que Maddox y Pax trabajen como ayudantes de dirección en sus películas.

Angelina Jolie con sus hijos Shiloh, Maddox, Vivienne, Pax, Zahara, Knox de visita en el Louvre en Paris en 2017 | Cordon Press

"Como madre, intentas hacer muchas cosas, pero también intentas no interponerte en el camino de ese ser humano que tiene una vida aparte de la tuya y tanto potencial en su propia mente. Quieres asegurarte de apoyarlo", ha comentado.

Ahora que todos sus hijos son mayores de edad, Jolie compartió que estaba "deseando tener más conexión" como madre con el nido vacío.

"No lo soy alguien que se va de vacaciones, de compras o cosas así. Me imagino con más trabajo de campo, más viajes y simplemente estar en contacto con el mundo. Recuperar mi moto, volver a subirme a un avión. No sé", reflexionó. "¡Eso es justo lo que mis hijos quieren! Tuvieron a mamá cuando la necesitaba. Ahora, les gustaría que los llamara desde Túnez, justo después de aterrizar tras reunirme con artistas locales. Estoy de acuerdo en que sería genial".

Angelina Jolie con sus hijas Shiloh y Zahara | Cordon Press

Recientemente, una fuente cercana a Jolie aseguró a People que "si la gente supiera toda la verdad, sentiría más compasión por los niños y los respetaría".

Una fuente cercana a Jolie insistió: "Si la gente supiera toda la verdad, sentiría más compasión por los niños y los respetaría".

"El hecho de que no hablen mal de nadie ni hagan declaraciones públicas demuestra su decencia", reveló.