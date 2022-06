Ya está disponible en Netflix la temporada 3 de 'The Umbrella Academy'. Tras una larga espera desde que se confirmara, sus fans ya pueden disfrutar de las nuevas aventuras de la Academia en esta entrega, que resuelve el importante cliffhanger con el que acabó la anterior.

Esta temporada se confirmó en 2020, pero complicaciones por la pandemia retrasaron su rodaje y estreno hasta ahora. A finales de aquel año, el actor Elliot Page anunciaba públicamente que es un hombre trans, y que empezaba un proceso de transición.

Algo que no alteraba a priori su participación en la serie, en el personaje de Vanya Hargreeves, la única hija de los 7 que no nació con superpoderes. Este año, cuando Netflix ya promocionaba la nueva temporada, los responsables de la serie anunciaron que habían tomado una decisión al respecto, adaptando el personaje de Elliot Page para llamarlo Viktor.

Aún quedaban dudas sobre cómo lo habrían justificado en la serie. Dudas que, con la temporada 3 estrenada, ya han sido resueltas. The Hollywood Reporter ha hablado con el actor y con Steve Blackman, creador de la serie.

"Creo que una de las cosas más bonitas es cómo ha sido resuelto", dice Page en la entrevista. También comenta cómo ha vivido su propio proceso de transición de forma simultánea: "Yo lo estoy viviendo a la vez, porque he dado ya el paso a ser una persona trans y a ser percibido como tal, con todas la nuevas experiencias que conlleva. En muchas escenas resonaba eso, y para mí ha sido increíble. No nos damos cuenta cuando no controlamos nuestras historias del todo, así que ha sido muy especial".

"Hay muchos momentos emotivos con los hermanos, cada uno es especial en su relación con los demás. La escena en la que Luther y Diego bajan las escaleras extrañados y todas esas cosas", ha explicado sobre sus nuevas escenas como Viktor.

Steve Blackman ha mencionado que el cambio de género es solo uno de los muchos aspectos que rodean al personaje: "Puedo decir que esto va a cambiar la línea de Viktor, y que tenemos planes al respecto para una temporada 4, si hay suerte. Pero creo que estuvo bien que esto no se convirtiera en lo principal de la serie, y con estas increíbles personas conseguimos crear algo que fuera real y auténtico. Queremos contar esto y seguir adelante con la serie".

A lo que Page añade: "Y naturalmente, muchas cosas tendrán que ver con este cambio". El momento en que Viktor anuncia su género a sus hermanos, que puedes ver aquí, ha sido muy celebrado por los fans de la serie y de Elliot Page, por cómo trata la situación.

Tras su derrota al intentar evitar el asesinato de Kennedy, la Academia se entera de que los buscan como terroristas, algo que aprovecha la Encargada para intentar capturarlos, con un ejército de la Comisión que Vanya destruye. Axel acaba matando a la Encargada, y la Comisión les permite volver a 2019, pero su anterior viaje en el tiempo ha alterado la línea temporal, y descubren que la academia Umbrella no existe, sino la Academia Gorrión, con versiones alteradas de ellos. Puedes ver su tráiler arriba.

