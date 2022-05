Tráiler de la temporada 3 de 'The Umbrella Academy', con Elliot Page ahora como Viktor Hargreeves

'The Umbrella Academy' vuelve con su temporada 3. La serie basada en los cómics de Gerard Way fue renovada en 2020, pero complicaciones en el rodaje ocasionadas por la pandemia impidieron que nos llegara antes esta tanda de episodios. Aquel mismo año, un poco antes, se estrenaba la segunda temporada, que dejaba un importante cliffhanger con viajes temporales de por medio. Así que si no la has visto, aviso de spoilers.

Tras su derrota al intentar evitar el asesinato de Kennedy, la Academia se entera de que los buscan como terroristas, algo que aprovecha la Encargada para intentar capturarlos, con un ejército de la Comisión que Vanya destruye. Axel acaba matando a la Encargada, y la Comisión les permite volver a 2019, pero su anterior viaje en el tiempo ha alterado la línea temporal, y descubren que la academia Umbrella no existe, sino la Academia Gorrión, con versiones alteradas de ellos.

La serie ya es uno de los buques insignia de Netflix, que el 22 de junio estrenará sus nuevos episodios, casi coincidiendo con otro emblema de la plataforma, 'Stranger Things', que vuelve un mes antes. Hay mucha expectación por lo que pueda pasar en ambas series, pero 'The Umbrella Academy' tenía el añadido de saber qué pasaría con el personaje de Elliot Page.

Elliot Page interpretaba a Vanya en las temporadas anteriores, también conocida como Número 7, o 'El violín blanco', por el instrumento que toca el personaje. Se trataba de la única hija de los 7 que, habiendo nacido el mismo día que el resto, no tiene superpoderes originalmente.

El lanzamiento de la segunda temporada tuvo lugar en 2019, antes de que Elliot Page hubiera comunicado públicamente que es un hombre trans, y de que empezara su proceso de transición, por lo que su personaje seguía siendo femenino. Por ello nos quedaba la duda de si los responsables de la serie tomarían una decisión al respecto para adaptar su personaje, y parece que finalmente sí lo han hecho. Vanya Hargreeves pasará a llamarse Viktor, siguiendo el proceso real del actor que lo interpreta, y fiel a los orígenes rusos del personaje.

