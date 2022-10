¿De dónde sale el dragón al que canta Daemon? Vermithor, la bestia del final de 'La Casa del Dragón' que será crucial

Este artículo tiene SPOILERS del capítulo final de 'La Casa del Dragón'

El episodio 1x10 de 'La Casa del Dragón' concluye la temporada 1 con toda una declaración de intenciones en cuanto al protagonismo que tendrán los dragones en la temporada 2 y en la guerra civil a la que dan nombre: La Danza de los Dragones.

Vhagar y Arrax protagonizan uno de los momentos más decisivos hasta ahora en la serie, junto a sus jinetes Aemond y Lucerys. Pero, además, hay otro momento que presenta a un nuevo dragón, al que descubre Daemon Targaryen adentrándose en las entrañas de Rocadragón.

Su motivo: encontrar uno de los dragones que allí se ocultan, ante la inminente guerra que enfrentará a Aegon con Rhaeneyra. Daemon ve en los dragones la gran baza de la que podrá disponer su bando, el de los negros, y por ello está dispuesto a reunir cuantas bestias sean necesarias.

Vermithor, el nuevo dragón que encuentra Daemon al final de la temporada 1 de 'La Casa del Dragón' | HBO Max

En una escena concreta, el príncipe Targaryen se introduce con una antorcha en lo que parece una cueva cercana a Rocadragón, buscando a esta criatura mientras entona una canción en alto valyrio para encontrarla. Y finalmente da con este temible dragón que le saluda con una llamarada enorme.

Aunque no se hace ninguna mención directa al nombre del mismo en todo el episodio, HBO ha confirmado por Twitter que se trata de Vermithor: "El famoso dragón no reclamado", le han llamado desde la cuenta oficial de la plataforma.

De acuerdo con 'Fuego y Sangre', la novela en la que se basa 'La Casa del Dragón', se trata de un dragón de 100 años, solo superado en tamaño por Vhagar, el dragón de Aemond. La serie ya se ha tomado sus licencias respecto al libro en el que se basa, por lo que no tiene por qué ocurrir con Vermithor lo mismo que ocurre en la ficción original. Si aún así no quieres saber lo que ocurre en la novela de George R.R. Martin, no sigas leyendo.

Será un importante arma del lado de los negros, los partidarios de Rhaenyra en la guerra por la sucesión al trono, y en el libro su jinete es Hugh Martillo, un hijo bastardo de herreros que vivían en Desembarco del Rey.

Seguro que te interesa:

A Rhys Ifans, Otto Hightower en 'La Casa del Dragón', ya lo conociste en 'Notting Hill' pero está irreconocible