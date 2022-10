¿Es un asesino? El creador de 'La Casa del Dragón' describe a Aemond tras la muerte del final en la temporada 1

'La reina negra' ha sido el último episodio de 'La Casa del Dragón' por ahora, con el que concluye la primera temporada, y deja todas las cartas sobre la mesa para que de comienzo la 'Danza de los Dragones', la cruenta guerra civil que enfrentará a las dos facciones que quieren sentarse en el Trono de Hierro: Aegon II y Rhaenyra I.

Si aún no has visto el episodio 1x10, no sigas leyendo este artículo para evitar SPOILERS, sobre todo, si aún no sabes cómo concluye el capítulo. Y es que en este final, que lo deja todo en el aire, hay una muerte muy significativa: la de Lucerys a manos de Aemond, después de una persecución en dragón que comenzaba en Bastión de Tormentas.

Aunque el objetivo de Aemond no era matar al hijo de Rhaenyra, en cierto punto no es capaz de controlar a su dragón Vhagar, y este acaba por matar a Lucerys, en un acto que ya se entiende como declaración de guerra, y que explica la cara que se le queda a Aemond al darse cuenta de lo que ha hecho.

Vhagar ataca a Lucerys | HBO Max

Sobre este terrible momento ha hablado Ryan Condal, creador y coguionista de la serie, que se refiere al mismo como "lo que realmente colma el vaso, porque este acto de guerra ya implica a personas fuera de la Casa Targaryen". Hace referencia a Lord Borros Baratheon, a quien acude a visitar Lucerys como mensajero, en un viaje que acaba por sentenciar su muerte.

Lucerys sobrevuela el Bastión de Tormentas | HBO Max

Condal ha hablado de la potente simbología de este momento: "La guerra que comenzará es la Danza de los Dragones, y esta es la primera pelea entre dragones desde los tiempos de la vieja Valyria. A mí esto me parece el primer disparo de la guerra, y por eso me parece también un final casi necesario para la primera temporada".

"Aegon ya ha visto cómo Rhaenyra reclama el Trono, pero la tensión ha llegado hasta este punto. Solo cabe preguntarse '¿Qué será lo siguiente?' Todo el mundo está ante un abismo enorme hasta que comience la segunda temporada". Para Ryan Condal, esta escena supone "un hermoso microcosmos" del largo conflicto que vienen arrastrando los Verdes y los Negros.

Para el creador de la serie, esta conclusión de la segunda temporada también dice mucho de Aemond, responsable en última instancia de que Lucerys muera: "Hemos visto a Aemond crecer como un ser torturado, que ha perdido un ojo en el proceso. Pero también lo hemos visto como una persona inteligente y calculadora. Alguien capaz de actuar por impulsos, pero no hasta el punto de salir por ahí a matar a alguien sin pensar en las consecuencias".

Ewan Mitchell es Aemond en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Por último sobre la reacción de Rhaenyra tras saber que su hijo ha muerto por culpa de su hermanastro Aemond el creador de 'La Casa del Dragón' afirma que éste es el punto de no "retorno" ya que hasta el momento la heredera al trono estaba intentado no llegar a la guerra: "No creo que haya cambiado en última instancia quién es el personaje. Ciertamente ha cambiado su punto de vista y su emotividad. Todavía está por verse a dónde irá después, pero ciertamente este es otro punto importante de no retorno en el golpe/contragolpe del lado de Alicent y el lado de Rhaenyra".

