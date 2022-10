A Rhys Ifans, Otto Hightower en 'La Casa del Dragón', ya lo conociste en 'Notting Hill' pero está irreconocible

Rhys Ifans es parte del elenco de 'La Casa del Dragón', donde interpreta a Otto Hightower, la Mano del Rey Viserys I, y padre de la Reina Alicent Hightower. Su personaje despierta mucho recelo entre los fans de la serie, por sus oscuras intenciones de colocar a su estirpe en la sucesión al Trono de Hierro.

Ahora que la nueva serie sobre la dinastía Targaryen congrega a millones de fans alrededor del mundo, muchos de ellos habrán descubierto a Rhys Ifans por este papel, pero lo cierto es que el actor galés, de 55 años, ya tenía una dilatada carrera como intérprete a sus espaldas.

Rhys Ifans, Otto Hightower en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Empezó con el teatro, al graduarse de sus estudios de interpretación, que cursó en la Guildhall School of Music and Drama, en Londres, en 1997. Pero pronto dio el salto al cine y la televisión, y años más tarde participó en grandes producciones como 'Las Reliquias de la Muerte Parte 1' o como el villano Lagarto en 'The Amazing Spiderman' y en 'Spiderman: No Way Home'.

Su variada carrera artística, en la que también ha explorado la música a través de su grupo de rock 'The Peth', demuestra que Rhys es un actor totalmente camaleónico, capaz incluso de interpretar a personajes históricos como Rasputín, al que dio vida en 'King's Man: La primera misión'.

Rhys Ifans como Spike en 'Notting Hill' | Cordon Press

Y si tuvo un papel mítico antes de que llegara Otto Hightower, este fue el de Spike en 'Notting Hill', el alocado compañero de piso de Hugh Grant en la mítica comedia romántica de los 90. Han pasado más de 20 años desde su estreno, pero ahora que Rhys Ifans vuelve a ser un actor de moda por 'La Casa del Dragón', sus fans han rescatado aquel personaje, en el que está totalmente irreconocible para quienes solo lo hayan visto en la nueva serie de HBO Max.

Rhys Ifans en 'Notting Hill' | Cordon Press

