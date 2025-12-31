Calendario de series 2026 con los estrenos más esperados del año: De lo nuevo de Juego de tronos al regreso de Euphoria

En 2026 el panorama de series en plataformas promete ser apasionante. Vuelven Juego de Tronos en formato precuela, Euphoria (con Rosalía), Los Bridgerton y El Cuento de la Criada; se estrenan las adaptaciones literarias Orgullo y Prejuicio, Al Este del Edén y La Casa de los Espíritus, sin olvidar la cuota española con Ardora o El Castillo.

El Caballero de los Siete Reinos (Estreno)

El caballero de los Siete Reinos | HBO Max

Esta precuela de Juego de Tronos llega el 18 de enero para llevar al espectador hasta un siglo antes del inicio de los acontecimientos que arrancaron con la exitosa serie. Un spin-off basado en los Cuentos de Dunk y Egg de George R. R. Martin, protagonizado por Peter Claffey en el papel del caballero Duncan, y por Dexter Sol Ansell como su escudero Aegon Egg Targaryen. Seis episodios para esta primera temporada.

Euphoria (Temporada 3)

Zendaya en la temporada 3 de Euphoria | HBO

Cuatro años después de su segunda temporada regresa la serie sobre las desventuras de un grupo de jóvenes en una espiral de drogas, sexo, drama, amor y amistad que encumbró a Zendaya. El esperado regreso llegará en abril encabezado por todos los actores protagonistas (Zendaya, Jacob Elordi o Sydney Sweeney), a los que se suman nuevos nombres como Rosalía, Sharon Stone o Trisha Paytas.

Al este del Eden (Estreno)

Florence Pugh | Gtres

Sin fecha concreta, esta miniserie de siete episodios basada en la novela de John Steinbeck llegará con Florence Pugh como protagonista y estará escrita y producida por Zoe Kazan, que de este modo seguirá los pasos de su abuelo, Elia Kazan, director de la versión cinematográfica de 1955 protagonizada por James Dean. En ella narra la historia de dos familias de California en los años previos a la Primera Guerra Mundial.

Orgullo y prejuicio (Estreno)

Olivia Colman en Orgullo y Prejuicio | Netflix

Otro clásico literario, esta vez de la pluma de Jane Austen, que llegará (sin fecha confirmada) en formato miniserie con Olivia Colman preparada para encabezar una trama de amor, fidelidad, amistad y clases sociales.

Los testamentos (Estreno)

Ann Dowd como tía Lydia en El cuento de la criada | Hulu

Basada en la novela de Margaret Atwood, esta serie llegará en abril para centrarse en una trama que parte años después de los acontecimientos de El cuento de la criada. Una historia sobre el paso a la madurez de las nuevas generaciones de mujeres de Gilead (esa utópica República Teocrática y Totalitaria de Estados Unidos) y el oscuro futuro que les espera.

Los Bridgerton (Temporada 4)

Luke Thompson (Benedict Bridgerton) y Yerin Ha (Sophie Baek) en la temporada 4 de Los Bridgerton | Netflix

El 29 de enero se estrenan los esperados 8 nuevos episodios de una cuarta temporada centrada en Benedict, el segundo hijo de la familia Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, e incapaz de sentar la cabeza hasta que se cruza con una extraña dama en un baile de disfraces.

Mujeres Imperfectas (Estreno)

Mujeres imperfectas | Apple TV

Basada en la novela homónima de Araminta Hall, el thriller de ocho episodios está protagonizado por Elisabeth Moss y Kate Mara. Explora un crimen que destroza la vida de tres mujeres unidas por una amistad de décadas. El 18 de marzo los dos primeros episodios.

La Casa de los espíritus (Estreno)

La casa de los espíritus | Prime Video

La gran novela de Isabel Allende llega a la pantalla con una miniserie chilena de 8 episodios con la propia autora o la actriz Eva Longoria como productoras ejecutivas y Dolores Fonzi, Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Juan Pablo Raba y Fernanda Castillo en el reparto principal para narrar la épica historia de la familia Trueba.

Reina Roja: Loba Negra (Temporada 2)

Póster de Reina Roja | Prime Video

El regreso de Reina Roja adaptará Loba Negra, la segunda entrega de la saga literaria de Juan Gómez-Jurado, protagonizada por la detective Antonia Scott (Beatriz Luengo) y su fiel escudero Jon Gutiérrez (Hovik Keuchkerian).

Furia (Temporada 2)

Furia | HBO Max

La serie creada y dirigida por Félix Sabroso vuelve en 2026 con una segunda parte de la que poco se sabe pero que estará protagonizada por un nuevo reparto con sorpresas y regresos de la primera temporada. Esa entrega, con Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro, es la serie más vista de la plataforma tras La Casa del Dragón y The Last of Us.

Otras destacadas

Patriota victorioso en The Boys | Prime Video

La quinta y última temporada de The Boys se estrenará el 8 de abril de 2026 en Prime Video.

Regresa la exitosa Machos Alfa, con una cuarta temporada que llega el 9 de enero a Netflix.

Cochinas (Prime Video), protagonizada por Malena Alterio, habla de la vida de una ama de casa algo conservadora del Valladolid de finales de los 90.

One Piece, Temporada 2 (10 marzo. Netflix). Una nueva entrega de la serie basada en los mangas de Eiichiro Oda, en los que cuenta las aventuras de Luffy y los Piratas del Sombrero de Paja en un mundo de fantasía.

Joven Sherlock (Prime Video. 4 marzo). Ocho episodios para reimaginar al detective de la mano de Guy Ritchie.

Apple TV retoma temporadas de sus series más importantes: Ted Lasso, Vicios ocultos, Separación o Slow Horses.

Sin fecha de estreno también se espera que en 2026 lleguen Spider Noir (Prime Video, con Nicolas Cage a los mandos) o la esperada Blade Runner: 2099 (Prime Video).

Javier Picazo Feliu