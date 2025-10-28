David Harbour, pillado con las hijas de su ex Lily Allen tras criticarlo en su nuevo álbum

David Harbour y Lily Allen se casaron en 2020 en una ceremonia al más puro estilo estadounidense en Las Vegas. Sin embargo, lo que parecía ser la historia de amor perfecta se vio truncado a principios de año cuando se destapó la presunta infidelidad del actor.

Ambos mantuvieron el silencio durante meses, hasta que la cantante estalló contra de su exmarido en forma de nuevo álbum el pasado sábado 25 de octubre. West End Girl tiene un repertorio plagado de letras que sacan a relucir muchos de los problemas de la relación sin tapujos y todo parecía indicar que la tensión entre ambos era insalvable.

Lily Allen y David Harbour | Gtres

No obstante, mientras Lily disfrutaba del éxito de su último trabajo, David lo pasaba en grande con las hijas de la cantante en un parque de atracciones. Y es que, según parece, el actor se llevó a las dos niñas al Universal Epic Universe, donde fueron fotografiados por algunos de los asistentes.

El eterno Jim Hopper asumió desde un principio su rol como padrastro de Ethel y Marnie, de 13 y 12 años respectivamente. Un papel del que no se habría desprendido, a pesar de los conflictos durante el matrimonio.

En las instantáneas, se puede ver a David riendo con un outfit de lo más particular. Porque, no bastante con llevar a las dos hijas de Allen al parque, decidió mimetizarse con su esencia y ponerse una camiseta de Mario Bros; mientras ellas llevan unas diademas también basadas en el videojuego del fontanero con bigote.

Una divertida velada que se desarrollaría totalmente ajena a la polémica que Lily había incendiado esos mismos días con cada canción del álbum. Donde, entre otras cosas, interpela directamente a la posible amante del intérprete.

David Harbour no ha hecho declaraciones por el momento. En su defecto, se prepara para el gran final de Stranger Things y toda su atención parece estar puesta en disfrutar lejos del ruido.