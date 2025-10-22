Se confirma que el personaje más querido de Stranger Things no estará en el final de la serie

La historia de Eleven y Will se convirtió en 2016 en el gran fenómeno de Netflix. De la noche a la mañana, el mundo se obsesionó con Hawkins, el Upside Down y los Demogorgones. Era el año 2016 y ahora, casi una década después, podremos despedirnos de la gran fantasía creada por los hermanos Duffer.

Mucho ha pasado desde entonces y no son pocos los personajes que han entrado y salido de la ficción. Desde el buenazo de Bob Newby hasta el odiado Billy Hargrove. Ahora bien, si hay uno que consiguió conquistar la pequeña pantalla y ganarse a pulso en cariño de los fans, ese fue el de Eddie Munson: un personaje rockero al que no solo agradecemos los buenos ratos que nos hizo pasar, sino también el hecho de haber regalado a Joseph Quin al mundo del cine.

Recordemos que Eddie muere a mano de unos murciélagos en el Upside Down al ritmo de Master of Puppets de Metallica. Una secuencia memorable que sigue resonando en la mente de los fans incluso tres años después de su estreno. Por eso, no es extraño que muchos se nieguen a aceptar su muerte.

Eddie Munson toca un solo de guitarra en el final de 'Stranger Things 4' | Netflix

Los rumores sobre su posible regreso a la serie llevan tiempo aflorando. Quinn es ahora un actor de éxito que triunfa en el UCM como Johnny Storm. Por eso, no habría sido nada descabellado que la ficción de Netflix aprovechara este tirón para recuperarlo. Por desgracia, no será así.

Matt Duffer ha sido muy claro al respecto: "Me encanta que Joe Quinn juegue con la gente. Pero no, está muerto". Así, uno de los hermanos Duffer ha sentenciado el destino del personaje.

Aunque no ha querido pasar por alto la evolución del actor en la industria. "Joe está tan ocupado que todos deberían saber que no va a volver", continúa en una reciente entrevista con Empire: "Ha rodado como cinco películas desde entonces, ¿cómo demonios va a tener tiempo para venir a grabar Stranger Things?".

Joseph Quinn como Eddie Munson en 'Stranger Things' | Netflix

"No, lamentablemente, D.E.P. Está totalmente bajo tierra", sentencia Matt para despejar cualquier atisbo de duda al respecto. Aunque, a decir verdad, no sería el único miembro de una producción a punto de estrenarse que mintiera para mantener la sorpresa intacta.

Vuelva Eddie o no, la serie llegará el próximo 26 de noviembre con cuatro episodios. Los siguientes dos se estrenan el 25 de diciembre, preparándolo todo para su apoteósico final el 31. Adiós, 2025. Adiós, Stranger Things.