Chevy Chase explica su polémico despido de Community y niega ser racista: "Fue un gran malentendido"

Chevy Chase interpretó a Pierce Hawthorne en la serie Community durante cuatro temporadas hasta que en 2012 fue despedido tras una serie de tensiones en el set que incluyeron un incidente en el que, durante una discusión sobre el guion, utilizó la N palabra.

Ahora, el actor ha vuelto a protagonizar titulares con el anuncio de su nuevo documental I'm Chevy Chase and You're Not, estrenado el 1 de enero de 2026 en CNN. En él, repasa destacados momentos de su carrera y vida personal, incluyendo esta sonada polémica. Además, el director de la serie, Jay Chandrasekhar, ha confirmado que el cómico usó aquella palabra racista y sufrió una crisis nerviosa.

Chevy Chase y Donald Glover en 'Community' | NBC

Sin embargo, el propio actor ha defendido su versión de los hechos en una entrevista con The New York Times en la que ha asegurado que su experiencia en la serie no fue mala.

"Fue un gran malentendido entre lo que decía y lo que no", ha señalado. "Pensé que había al menos una persona, y otra, que, por alguna extraña razón, no me entendían, no sabían quién era o no se dieron cuenta ni por un segundo de que no soy racista", ha recordado.

"Eran demasiado jóvenes para conocer mi trabajo. En cambio, hubo una especie de reacción visceral por su parte", ha dicho Chase, ofreciendo su versión más completa de la historia en años.