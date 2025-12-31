SE HA DISLOCADO UN HOMBRO
¿Por qué Millie Bobby Brown no se ha reunido con sus compañeros para el final de Stranger Things? Es una razón de salud
Millie Bobby Brown no se ha podido despedir de Stranger Things como el resto de sus compañeros de reparto, quienes se reunieron para ver el último capítulo de la temporada 5, la final: La actriz estaba en su casa y lesionada del hombro.
La segunda parte de la temporada 5 de Stranger Things se estrena este 31 de diciembre y pondrá punto y final a una de las series más icónicas de la última década que ha conquistado a millonesde espectadores en todo el mundo.
Este final ha llegado cargado de emociones, dejando momentos que han resultado tristes en el mejor sentido, y es que ha sido conmovedor tanto para los fans como para los propios actores, quienes han compartido años de rodaje y crecimiento.
Sin embargo, para Millie Bobby Brown, la despedida ha sido un poco más complicada. La actriz sufrió recientemente una lesión en el hombro, lo que le ha impedido asistir a algunos de los eventos clave del final de la serie, incluyendo la esperada reunión del reparto para ver el capítulo final, a la que tampoco asistió David Harbour.
La actriz británica de 21 años no pudo asistir al Paris Theater de Nueva York, con el resto del reparto, y según ha explicado una fuente a People, aunque Millie "todavía estaba en casa, consiguió un enlace para verla al mismo tiempo" que sus compañeros.
Otros eventos que Millie ha tenido que perderse este diciembre por la lesión incluyen su participación en Good Morning America y el Paley Museum.
La parte final de la serie estará disponible en Netflix y en cines seleccionados el último día del año, cerrando un capítulo importante tanto para la producción como para los actores que crecieron junto a ella frente a la cámara.
