¿Por qué Millie Bobby Brown no se ha reunido con sus compañeros para el final de Stranger Things? Es una razón de salud

La segunda parte de la temporada 5 de Stranger Things se estrena este 31 de diciembre y pondrá punto y final a una de las series más icónicas de la última década que ha conquistado a millonesde espectadores en todo el mundo.

Este final ha llegado cargado de emociones, dejando momentos que han resultado tristes en el mejor sentido, y es que ha sido conmovedor tanto para los fans como para los propios actores, quienes han compartido años de rodaje y crecimiento.

Elenco de Stranger Things, con Millie Bobby Brown | Reuters

Sin embargo, para Millie Bobby Brown, la despedida ha sido un poco más complicada. La actriz sufrió recientemente una lesión en el hombro, lo que le ha impedido asistir a algunos de los eventos clave del final de la serie, incluyendo la esperada reunión del reparto para ver el capítulo final, a la que tampoco asistió David Harbour.

La actriz británica de 21 años no pudo asistir al Paris Theater de Nueva York, con el resto del reparto, y según ha explicado una fuente a People, aunque Millie "todavía estaba en casa, consiguió un enlace para verla al mismo tiempo" que sus compañeros.

Millie Bobby Brown en Stranger Things 5 | Netflix

Otros eventos que Millie ha tenido que perderse este diciembre por la lesión incluyen su participación en Good Morning America y el Paley Museum.

La parte final de la serie estará disponible en Netflix y en cines seleccionados el último día del año, cerrando un capítulo importante tanto para la producción como para los actores que crecieron junto a ella frente a la cámara.