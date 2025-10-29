El chiste de David Harbour sobre la infidelidad que hizo delante de Lily Allen antes de ser pillado en una app de citas

La vida de David Harbour cambió para siempre cuando, en 2016, se puso en la piel del sheriff Tom Hopper de Stranger Things. Su salto a la fama fue inmediato y, tan solo tres años después, volvió a triunfar en lo personal cuando encontró a la que se convertiría en su esposa: Lily Alen.

La cantante y el actor se conocieron a través de la exclusiva aplicación para famosos Raya. Una plataforma de citas en la que hay que superar un exquisito filtro para entrar. La chispa entre ambos surgió y se casaron de manera prácticamente improvisada en 2020, en Las Vegas.

Sin embargo, lo que parecía una historia de amor perfecta, terminó abruptamente a principios de año. Y es que Lily habría descubierto que su ahora exmarido todavía formaba parte de manera activa de Raya. Esto puso fin a su matrimonio prácticamente en el acto.

Una ruptura que ha estallado recientemente con la publicación del nuevo álbum de Lily, West End Girl. En las letras de sus canciones, la artista expone muchos de los conflictos de la relación, incluyendo la infidelidad o los deseos sexuales del actor.

David Harbour y Lily Allen | Gtres

Ahora, los usuarios de YouTube han echado mano de la hemeroteca online para comentar un clip que, a decir verdad, ha envejecido muy mal. Se trata del canal Architectural Digest, donde se publican vídeos de las casas de personas famosas para mostrar cómo son sus hogares de diseño.

David comienza la pieza en cuestión de la peor manera posible. Porque, lo que podía interpretarse como un chiste en 2023, hoy en día se entiende como un presagio de lo que estaba por venir.

"Oh Dios, ¿qué diablos haces aquí?", comienza expresando el actor al ver al equipo de Architectural Digest llegar a su puerta: "Quiero decir, la última vez estaba soltero y vivía en Lower East. Ahora tengo una familia con niños, esto es muy vergonzoso".

La broma termina con un guiño de ojos del propio Harbour tras soltar un "aunque te veo bien". Un tonteo inocente que pretendía dar un extra de comedia a la presentación de la casa; mientras Lily ríe a sus espaldas. Pero el tiempo puede ser el mayor enemigo y el chiste ahora no es tan gracioso como lo fue en su día.

David Harbour parece haber movido ficha y se rumorea que podría estar saliendo con una modelo 27 años más joven que él. Por su parte, el álbum de Lily ya triunfa tras su publicación el pasado 24 de octubre. Sus temas no han pasado desapercibidos, exponiendo de manera gráfica todo lo que escondía el matrimonio de puertas para adentro.

David no ha hecho ninguna declaración al respecto por el momento y se prepara para el apoteósico final de Stranger Things, que llegará a Netflix a finales de noviembre.