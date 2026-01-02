Revelada la trama del spin-off de Stranger Things: Esta es la escena del episodio final que arranca la nueva serie

Stranger Things ha terminado 9 años después de su estreno. Con 5 temporadas y millones de fans por todo el mundo, la serie de los Duffer ya es parte de la historia de la televisión.

Sin embargo, como bien suele suceder en estos casos, el episodio final de la serie no es el final real. Y es que ya hace tiempo que los hermanos confirmaron que hay un spin-off en desarrollo.

Ahora bien, poco o nada se sabía de este nuevo proyecto. Algo que ha cambiado con el último capítulo.

Matt y Ross Duffer han hablado por primera vez de qué tienen pensando para volver a enganchar a los espectadores al universo que presentaron en 2016. Y sí: la trama rodeará a una de las escenas más impactantes del final.

Los hermanos Duffer, Matt y Ross, creadores de Stranger Things | Getty

SPOILERS EN ADELANTE

Si todavía no sabes cómo termina Stranger Things, aquí encontrarás numerosos spoilers. ¡Huye a tiempo!

Por el contrario, en caso de que ya tengas claro cómo termina todo y estés decidiéndote todavía si "creer" a Mike o no, ya habrás sido testigo de la semilla del spin-off de la serie.

Durante la temporada 5, hemos podido explorar la mente de Henry Creel (alias Vecna). Entre todos los recuerdos del villano, la cueva en la que se refugian Max, Holly y compañía resulta el más relevante de todos.

Max y Holly en Stranger Things 5 | Netflix

A pesar de haberse explicado en la obra de teatro de Stranger Things, el capítulo final ha mostrado por qué Vecna no podía entrar en ella. Y es que allí fue donde el Azotamentes invadió la mente de un jovencísimo Henry Creel a través de una extraña piedra.

Es esta piedra la que sirve de arranque para la nueva serie de los Duffer, tal y como ha confirmado el propio Ross en una entrevista con Variety.

"El spin-off profundizará en eso y lo explicará", ha comentado el director: "Pero es una mitología completamente diferente". Así, ha dejado claro que la producción no tendrá nada que ver con su predecesora: "No es una exploración profunda del Azotamente ni nada por el estilo. Es muy fresco y muy nuevo", aunque "resolverá cabos sueltos".

Stranger Things 5 | Netflix

Todo esto está todavía en las primeras fases creativas. Aunque los Duffer no tienen previsto tomarse unas largas vacaciones, puesto que "empezarán a trabajar en ello el lunes", como bien ha señalado Ross.

Es posible que queden varios años para tener noticias del spin-off; tiempo más que suficiente como para procesar todo lo sucedido en la batalla final contra Vecna que se libró por todo lo alto el 1 de enero de 2026.