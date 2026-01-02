Will Smith, denunciado por acoso sexual por un empleado al que luego despidió

Quien se ganara el cariño del mundo entero con su eterna interpretación de El príncipe de Bel-Air, lleva tiempo cosechando una serie de polémicas que han afectado drásticamente a su imagen y su carrera.

Si bien fue en los Oscar de 2022 cuando la trayectoria de Will Smith se frenó en seco, el protagonista de Soy leyenda carga a sus espaldas conflictos con múltiples personas desde tiempo atrás. Ahora, la última en llegar lo ha hecho en forma de denuncia por acoso sexual y despido injustificado.

Ha sido el violinista Brian King Joseph, finalista de la temporada 13 de America's Got Talent y músico en la gira mundial de Will Based on a True Story.

Brian King Joseph | Getty

Los hechos se remontan a marzo de 2025, momento en el que Brian habría estado sujeto a "una serie traumática de eventos", tal y como se detalla en la denuncia presentada contra el actor y su empresa, Treyball Studios Management.

Según los documentos obtenidos por EW, Brian sufrió una "amenaza sexual de violencia". Una situación que comienza con la pérdida del bolso del músico (un presunto robo por parte de la compañía de Smith), la cual incluía la llave de la habitación del hotel en la que se hospedaba el violinista.

De este modo, alguien irrumpió en el alojamiento y dejó a Brian "toallitas húmedas, una botella de cerveza, una mochila roja, una botella de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona, un pendiente y documentos de alta del hospital". También apareció una nota que rezaba: "Brian, volveré... solo nosotros", firmada con un corazón y el nombre Stone F.

Will Smith en el evento México Siglo XXI 2023 de Telmex Foundation en el Auditorio Nacional | Cordon Press

Cuando Brian denunció los hechos al personal del hotel, la policía y el equipo del intérprete, fue despedido. Es más, en la denuncia se detalla que alguien de la compañía" "humillaba" a Joseph, responsable de anunciar su cese laboral.

Los documentos también recogen que no se contrató a otro violinista para la gira en lo que sería un intento de encubrir estas represalias en contra del músico.

"Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más", habría comentado Will Smith a Brian King Joseph en una reunión sobre la gira. Unas palabras que ahora se interpretan como un acto deliberado con el que el actor "estaba manipulando y preparando deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual".

Will Smith | Gtres

Dichos acontecimientos se definen como actos deliberados: "Todas las circunstancias de la intrusión en el hotel apuntan a un patrón de comportamiento depredador más que a un incidente aislado".

El músico afirma haber sufrido una "grave angustia emocional, pérdidas económicas, daños a la reputación y otros daños", así como "TEPT y otras enfermedades mentales"; por lo que exige una compensación por el daño tanto personal como financiero.

Por el momento, ni Will Smith ni su equipo han hecho declaraciones al respecto.