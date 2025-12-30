Atresmedia se corona con un 2025 histórico y vence, con récord, también como Grupo

Atresmedia también es el grupo líder de audiencia en 2025 (26,1%), sumando su cuarto año consecutivo de liderazgo, pese a tener un canal menos que su rival. Cierra el año ampliando la ventaja con su principal competidor a +1,7 puntos, la mayor de la historia. También es líder en el mes de diciembre con un sobresaliente 25,6% de cuota.

Atresmedia logra en 2025 otro año para la historia. El Grupo revalida su hegemonía en la televisión en España al sumar cuatro años consecutivos de liderazgo indiscutible, fruto de un modelo televisivo basado en la calidad y la variedad de contenidos, que reúne los formatos de entretenimiento más exitosos, la ficción con mayor seguimiento y los informativos más valorados y vistos por la audiencia.

Así, por cuarto año consecutivo, vuelve a hacer historia al alzarse nuevamente con la triple corona: Atresmedia es el Grupo líder de 2025, pese a contar con un canal menos que su competidor, Antena 3 arrasa como la cadena líder, también por cuarto año consecutivo, y laSexta se impone de nuevo a su competidor directo, por 13º año consecutivo. Un liderazgo indiscutible como grupo que se ha mantenido durante todo el año, ganando todos los meses de 2025.

Antena 3, cuatro años de liderazgo absoluto en TV

Antena 3 hace todavía más grande su liderazgo en 2025, alargando su mayor racha a la cabeza. Con una programación variada y consolidada, que se ha convertido otro año más en la preferida de los espectadores, tanto en el apartado de entretenimiento y ficción como en su oferta informativa, logra crecer respecto al año pasado y su liderazgo se fortalece obteniendo en 2025 un 12,8% de cuota. Este resultado supone una ventaja de +3,4 puntos con respecto a su principal competidor privado, la más alta desde 1996, y de cerca de 2 puntos sobre su rival más cercano.

Antena 3 incrementa el número de días en los que ha sido líder con más del 81% de las victorias en 2025 -el 91% de lunes a viernes-, frente al 17% de la cadena pública y el 4% de su rival privado. Otra cifra que demuestra el rotundo liderazgo de la cadena de Atresmedia en el año.

Antena 3 es cadena más vista durante 2025 y lidera en todas las franjas desde la Sobremesa a la Noche, destacando además en las de mayor consumo: lidera así la Sobremesa (17,6%), la Tarde (10,7%) y el Prime Time (13,5%), donde también crece y aumenta la ventaja con su rival a +4,1 puntos en el horario estelar la mayor de los últimos dos años. En la Sobremesa, lidera con su mejor dato desde hace 18 años (2008) y a una distancia con su rival de +9 puntos, la más amplia en 30 años. En Prime Time, suma cuatro años arrasando. Un liderazgo que aumenta de lunes a viernes, subiendo al 18,3% en la Sobremesa, al 11,3% en la Tarde y al 15% en Prime Time.

Igualmente, Antena 3 cierra diciembre siendo de nuevo la TV líder con un 12,7% (+4,2 puntos sobre su competidor privado y +0,7 puntos sobre la cadena pública) y prolongando su hegemonía nuevamente al Prime Time, con un 13,5%, a +5,2 y +1,9 puntos de sus competidores.

Un liderazgo absoluto que confirma la solidez de su modelo televisivo, apoyado en una programación asentada con la que vuelve a cerrar el año con el mayor número de éxitos en entretenimiento y con los informativos y la serie más vista de la televisión.

En 2025, el liderazgo de Antena 3 es incontestable, tal y como demuestran los datos conseguidos día a día: ha sido líder en el 81% de las jornadas, elevando este porcentaje respecto al año pasado y también de lunes a viernes hasta el 91%. Ha tenido la emisión más vista el 89% de las jornadas, acapara el 88% de las 500 emisiones más vistas y es la reina absoluta del minuto de oro, consiguiéndolo en cerca del 90% de los días.

Antena 3 Noticias encadena ocho años consecutivos como los informativos líderes, su mayor racha histórica de liderazgo, y lo hace, además, siendo la oferta informativa que más crece en el año (+1 punto) hasta su mejor resultado desde 2022. Sus cuatro ediciones son las más vistas de la televisión, todas en subida, y logra la mayor distancia de la historia con su directo competidor, al ampliarla a más de 10 puntos.

Al igual que en informativos, el liderazgo de Antena 3 en entretenimiento es también aplastante: la cadena también logra así, un año más, los programas más vistos de la TV acaparando los 4 primeros. El Hormiguero encabeza nuevamente el ranking sumando su undécimo año de liderazgo, seguido de Pasapalabra, Tu cara me suena y La ruleta de la suerte.

Antena 3 también es líder en ficción, consiguiendo de nuevo la serie más vista de la televisión con Sueños de libertad, que se confirma como la revelación en el género, mejorando incluso los datos de su primer año.

Atresmedia, Grupo líder de 2025 por cuarto año, marca un nuevo récord de distancia histórica

Atresmedia también es el grupo líder de audiencia en 2025 (26,1%), sumando su cuarto año consecutivo de liderazgo, pese a tener un canal menos que su rival. Cierra el año ampliando la ventaja con su principal competidor a +1,7 puntos, la mayor de la historia. También es líder en el mes de diciembre con un sobresaliente 25,6% de cuota.

Así, vuelve a ser el grupo líder y Atresmedia conquista de nuevo el liderazgo en Prime Time, logrando un 25,7% en la franja estelar, a +2,4 puntos sobre su inmediato competidor y ganándole también en el último mes de 2025 en esta franja (25,4% vs 22,3%), la de mayor audiencia y más apreciada por los anunciantes. Además del Prime Time, en 2025 gana también la Sobremesa (30,8%) y la Tarde (24,8%). Es, nuevamente, el grupo que más personas ven cada día en el año, con más de 16,2 millones de espectadores únicos cada día. Asimismo, repite como el grupo más visto en diferido (21,5%), por quinto año consecutivo.

laSexta, 13 años líder sobre su competidor y 3ª cadena privada más vista

laSexta cierra 2025, un año más, como la tercera cadena privada más vista y reafirma su fortaleza frente a su competidor, logrando así, nuevamente, una doble victoria en el balance anual. En el conjunto del año, la cadena firma un 6,2% de cuota y suma ya trece años consecutivos de liderazgo sobre su rival, los mismos desde su integración en Atresmedia y superándole también en Target Comercial (7,1% frente a 6,7%).

La Mañana ha vuelto a destacar como su franja más fuerte, tanto de lunes a domingo (9,8%), como de lunes a viernes, donde crece al 11,5%, aupado por un nuevo liderazgo entre las cadenas privadas de Aruser@s, el programa con más cuota de la cadena, seguido de Al Rojo Vivo, el de mayor aportación un año más.

laSexta Noticias (7,7%) sigue siendo uno de los contenidos de la cadena a diario y todas sus ediciones vuelven a superar a las de su inmediato competidor, además de lograr la mínima distancia histórica con las de la primera cadena de su grupo rival.

Este año, los programas más vistos de laSexta han sido Lo de Évole, y lo hace subiendo a su mejor dato en tres años, seguido de Salvados y Anatomía de… todos al alza, mientras que El Intermedio repite como el programa más visto de la cadena a diario, ya durante 17 años consecutivos.

También gran rendimiento para laSexta Xplica, que firma su mejor año, mientras que Más Vale Tarde y Jugones continúan siendo referentes en actualidad y deportes y por delante de su competidor un año más.

Los viernes, laSexta Columna y Equipo de investigación, en su mejor resultado desde 2019, finalizan otro exitoso año en la cadena.

Igualmente, su apuesta este año por el Mundial de MotoGP ha llevado a las carreras a un promedio de un14,3% de cuota, 1.051.000 de seguidores de media y más de 1,7 millones de espectadores únicos. El Gran Premio de España ha vuelto a destacar entre estas retransmisiones al marcar un gran 16,4% de share, 1.206.000 telespectadores y cerca de 2 millones de espectadores únicos, una de las emisiones más vistas del año en la cadena.