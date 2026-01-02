De Suna a Rengin: los personajes que nos sorprendieron en 2025 (y que lo seguirán haciendo en 2026)

A lo largo de estos meses nos hemos llevado más de una sorpresa con más de un personaje. ¿Por qué? Porque los conocíamos de una determinada manera que hacía que los adorásemos o que, por el contrario, los aborreciésemos. Pero ha habido algunos casos en los que esa percepción ha ido cambiando hacia el polo opuesto. ¿Vemos algunos ejemplos?

Suna, ¿cuándo la perdimos?

En Una nueva vida, Suna siempre ha sido muy querida. Quizá nuestro cariño venía del hecho de que ha sido el personaje con más mala suerte de toda la serie. Un pequeño traspié hizo que su vida diese un giro de 180 grados y desde entonces no ha levantado cabeza yendo de tropiezo en tropiezo.

Hubo un momento de esperanza cuando se enamoró de Abidin, pero apenas fue un espejismo. Es más, desde que ese romance se truncó Suna ha ido en caída libre hacia el lado oscuro de los Korhan.

La dulce Suna que se preocupaba por su hermana se ha convertido en una mujer fría, ambiciosa y manipuladora. En otras palabras, en la mejor heredera de Ifakat. Nuestra Suna de siempre nunca maniobraría para quitarle el marido a su hermana. Y lo ha hecho.

Ahora mismo estamos en un momento clave. El secuestro de Seyran parece haber hecho reaccionar a su hermana, que vuelve a ser la que conocimos y a la que queríamos. Se está agarrando al borde del precipicio para no perderse en la oscuridad.

¿Será suficiente esa remontada o las malas artes de Ikafat han calado hondo en Suna?

Kazim, quién te ha visto y quién te ve

"Yo solo he estado contigo": Kazim desmonta el reproche de Esme sacando su pasado a la luz

En la serie que Antena 3 emite los domingos, quien parece haber recorrido el camino contrario a Suna ha sido Kazim. Desde el primer capítulo fue el personaje más odiado, pero con el paso del tiempo ha conseguido matizar un poco ese sentimiento.

Por un lado, se ha convertido en uno de los más interesantes. Tiene momentos tan absurdos y surrealistas que es imposible que no simpaticemos con él. ¿Le parecería muy mal si lo llamamos drama king?

Además, ya no tiene la mano tan ligera para golpear a sus hijas y a su mujer. Es cierto que mantiene ciertos dejes machistas que no nos gustan nada de nada, pero también es justo reconocer que hay una evolución. Ahora se preocupa por sus hijas, las protege, las defiende. Y eso para un hombre como Kazim es un pequeño gran paso. Digamos que progresa adecuadamente.

Queda la asignatura pendiente de su matrimonio porque su relación con Zerrin nos preocupa. Y mucho.

¿Seguirá Kazim por el buen camino o nos estamos auto-engañando?

Aziz Uras, de tal palo, tal astilla

Esta noche en Renacer: la verdad sobre Zeynep sale a la luz y Aziz Uras encuentra el perdón que necesitaba

En Renacer también nos hemos llevado más de una sorpresa. La desagradable lleva el nombre de Aziz Uras y la mejor descripción de lo que ha pasado la hizo Bahar. "Creí que lo había educado bien", dijo. Es la frase de la decepción de una madre y de toda la audiencia.

Aunque Aziz Uras nunca terminó de convencernos por sus expresas reticencias a la relación de su madre con Evren, lo cierto es que también creíamos que era muy distinto a su padre, que tardó mucho en asumir que él solito había destrozado su matrimonio con su infidelidad.

Sin embargo, en los últimos tiempos ha demostrado que se parece más a Timur de lo que creíamos. No solo ha engañado a Seren, sino que se empeña en decir que no lo ha hecho y, por si esto no fuera suficiente, parece empeñado en amargarle la vida a la madre de sus hijos.

¿Será capaz de reconducir su conducta?

Rengin, una más de la familia

"En esta historia, tú no eres yo": el consejo de Rengin que puede cambiar el destino de Bahar y Evren

Bahar tiene en su hijo su mayor dolor de cabeza actual, pero, por el contrario, ha conseguido establecer una relación más que cordial con Rengin, la amante de su ex marido.

Rengin fue la causa del divorcio de Bahar y Timur. Aunque, si somos sinceros, solo fue el detonante porque ese matrimonio hacía años que estaba roto.

Es cierto que durante un tiempo vio cumplido su gran sueño: vivir en la misma casa que Timur y Parla. Pero solo fue un espejismo. Vivían juntos, pero nunca fueron una pareja ni una familia. Timur seguía pensando en su familia primigenia y Rengin era solo el segundo plato.

Rengin tardó mucho en despertar de ese sueño/pesadilla, pero ahora se ha convertido en una más de la cada vez más amplia familia de Bahar. No es Çagla; pero, cuando hace falta, Rengin está ahí.

En 2025 vivimos las alegrías y las decepciones de estos personajes. ¿Qué nos deparará 2026? ¿Seguirán el camino que han iniciado este año o volverán a sorprendernos?