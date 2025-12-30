Macaulay Culkin se sincera sobre su retiro del cine y recuerda lo difícil que fue su infancia: "No podía más"

El mundo entero se enamoró del adorable Kevin en Solo en casa hace ya 35 años. Corría el año 1990 y, en aquella década, Macaulay Culkin se coronó como la gran estrella infantil del momento. Solo en casa 2, Mi chica, Niño rico... Los papeles le llovían y, con ellos, su fama no paraba de crecer.

No obstante, como bien suele suceder en estos casos, en su adolescencia todo empezó a truncarse. Los conflictos con su familia y los problemas con la ley llevaron al joven intérprete a convertirse en otro "juguete roto" de Hollywood. Una situación que, cuando llegó a la edad adulta, pudo corregirse.

Ahora, a sus 45 años, el actor disfruta de una vida tranquila alejada de los focos. Y es que, como él mismo ha confesado en una reciente entrevista, "técnicamente ya está jubilado". Unas palabras que chocan con su carrera, ya que este mismo año ha prestado su voz en Zootrópolis 2 y ha participado en la segunda temporada de Fallout.

Sin embargo, tiene claro cuál es su posición actual en la industria: "Me jubilo y, si encuentro algo que me gusta, lo retomo, lo hago y me jubilo inmediatamente después. Cada trabajo es el último".

Macaulay Culkin tras recibir su estrella en el Paseo de la Fama | Gtres

De igual modo, ha comentado cómo fue su retirada tras las polémicas que protagonizó en su juventud. "Lo dejé durante casi una década", explica durante el podcast Smartless: "Simplemente fui al instituto, me enamoré, me emborraché por primera vez, cosas así".

"Estaba en una posición en la que podía simplemente meterme el pulgar en el trasero y jugar videojuegos todo el día. ¿Sabes? Podía hacer lo que quisiera, de verdad", continúa. "De pequeño, nunca trabajaba con gente de mi edad. Siempre trabajaba con adultos", cuenta sobre una situación que no parece gustarle haber vivido: "Anhelaba ir a la escuela, tener compañeros y cosas así".

Toda esta presión laboral y mediática llevó a Culkin al límite: "Estaba acabado. Pensaba: Espero que todos hayan ganado su dinero porque yo no puedo dar más". Así, llegó el momento de su retirada y el punto vital en el que se encuentra actualmente: "Me hice un nombre. Dejé mi huella. Hice mi fortuna. La única razón por la que lo hago ahora es porque me gusta. Salario, placer, prestigio. Esa es la única razón para hacer un trabajo".

Macaulay Culkin con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood | Reuters Connect

"Esta fue una vocación que me encontró. No la encontré. Quería explorarla de una manera diferente, a mi manera", sentencia el actor.

Así pues, Macaulay Culkin parece haber alcanzado el lugar al que aspiraba en la niñez y que tan distante veía en la adolescencia. Un motivo de celebración para todos aquellos que en los 90 soñaban con unas navidades sin padres y que, a diferencia de los McCallister, jamás lo olvidaron.