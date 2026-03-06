Salen a la luz las memorias póstumas de Eric Dane tras su muerte: Su carrera, la fama y la enfermedad que marcó su final

Eric Dane, el icónico actor que falleció recientemente a los 53 años tras una dura batalla contra la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), sigue generando titulares tras conocerse nuevos detalles sobre uno de los últimos proyectos en los que trabajó antes de su muerte. El actor, conocido por su papel del doctor Mark Sloan en Anatomía de Grey, había estado centrado en los últimos meses en contar su propia historia.

Ese proyecto se materializará ahora en unas memorias póstumas tituladas My Book of Days: A Memoir in Moments, que se publicarán el próximo 3 de noviembre a través del sello editorial The Open Field, perteneciente a Maria Shriver.

Shriver ha anunciado el lanzamiento del libro en redes sociales y asegura sentirse honrada de que Dane eligiera su editorial para compartir su historia. También ha explicado que la fecha de publicación prevista para otoño respondía a un deseo del propio actor.

La periodista ha revelado además el motivo personal que llevó al intérprete a escribir el libro. Según cuenta: "Dane quería dejar un testimonio para su familia y trabajó en el manuscrito incluso en los últimos momentos de su vida".

El proyecto había sido anunciado originalmente por el propio actor en declaraciones a Entertaiment Weeklyel pasado diciembre. En él pretendía repasar distintos momentos de su carrera, incluyendo su trabajo en Euphoria y su etapa en Anatomía de Grey, la serie que lo convirtió en una de las caras más reconocibles de la televisión.

Eric Dane en Anatomía de Grey | Cordon Press

Las memorias también abordan uno de los momentos más difíciles de su vida: el diagnóstico de ELA, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que el actor hizo público antes de su fallecimiento.

En aquel momento, Dane explicó el motivo que le llevó a comenzar a escribir el libro y afirmó: "Me despierto cada mañana y recuerdo de inmediato que esto es real: esta enfermedad, este desafío, y es precisamente por eso que estoy escribiendo este libro".

Eric Dane en Famous Last Words | Netflix

El actor añadió que su intención era dejar constancia de los momentos que marcaron su vida: "Quiero capturar los momentos que me formaron: los días hermosos, los difíciles, los que nunca di por sentado, para que, al menos, quienes lo lean recuerden lo que significa vivir con el corazón".

También explicó que esperaba que su historia pudiera ayudar a otras personas que atravesaran momentos difíciles: "Si compartir esto ayuda a alguien a encontrarle sentido a sus propios días, entonces mi historia merece la pena ser contada".

Con la publicación de estas memorias, los seguidores del actor podrán conocer de primera mano su visión sobre la fama, su carrera y la enfermedad que marcó sus últimos años, en lo que se perfila como uno de los testimonios más personales que dejó antes de su muerte.