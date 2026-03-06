Así reacciona Sam Heughan al preguntarle por la muerte de Jamie Fraser en el final de Outlander: "¿Cómo te atreves?"

La posible muerte de Jamie Fraser es uno de los grandes misterios que arrastra Outlander prácticamente desde su primera temporada. En el episodio inicial, Claire ve en Inverness el fantasma de Jamie observándola desde la calle, un detalle que durante años ha alimentado teorías entre los fans sobre si el personaje muere finalmente y cómo ocurre. Ahora, con la octava y última temporada en camino, y con un tráiler en el que aparece su nombre en un libro que predice su muerte en batalla, muchos creen que ese momento podría llegar por fin.

Sam Heughan, protagonista de la serie, ha hablado recientemente sobre estas teorías durante su visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. En el programa, el presentador Jimmy Fallon le ha preguntado directamente por los rumores que circulan entre los fans sobre el destino de Jamie en la temporada final.

El actor explica que el propio argumento de la nueva temporada alimenta esas especulaciones: "En el tráiler escuchamos que Jamie recibe información. Recibe un libro del futuro que le dice que morirá en una batalla".

Sin embargo, Heughan deja claro que ni siquiera él sabe con certeza cuál será el desenlace: "Obviamente no está seguro de si esto es cierto o no, pero es algo con lo que sin duda está lidiando esta temporada. ¿Muere? No lo sé. Tendréis que ver la serie para descubrirlo".

Jamie Fraser en la temporada final de Outlander | Starz

El intérprete también ha revelado un detalle curioso sobre el final de la serie, se grabaron varias versiones distintas para evitar filtraciones: "Rodamos varios finales. Estuve allí, pero no sé cómo termina. Así que lo veré con ustedes".

La estrategia no es nueva para el equipo de la serie. En diciembre de 2025, la actriz Sophie Skelton, que interpreta a Brianna Fraser MacKenzie, ya adelantó que el reparto había rodado distintos desenlaces para mantener el misterio hasta el final.

Jamie y Claire Fraser en la temporada final de Outlander | Starz

Desarrollada por Ronald D. Moore y basada en las novelas de Diana Gabaldon, la serie sigue la historia de Claire Fraser, interpretada por Caitriona Balfe, una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que viaja en el tiempo y termina enamorándose del guerrero escocés Jamie Fraser en el siglo XVIII.

Con el estreno de su última temporada cada vez más cerca, la gran pregunta sigue en el aire: si Jamie Fraser realmente morirá… y, sobre todo, cómo se cerrará uno de los misterios más antiguos de toda la serie.