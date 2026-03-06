El desgarrador rescate del marinero que murió durante el rodaje de Deadliest Catch: "Seguía nadando, intentaba resistir"

Todd Meadows, miembro de la tripulación del reality de pesca Deadliest Catch, ha fallecido recientemente a los 25 años después de caer por la borda del pesquero Aleutian Lady mientras se encontraba trabajando en el mar de Bering, uno de los escenarios habituales del programa de pesca.

Su compañero de tripulación y también participante del programa, Trey John Green III, ha revelado ahora nuevos detalles del dramático intento de rescate en declaraciones a Page Six. Según explica, el mar estaba relativamente tranquilo el día del accidente, pero la temperatura del agua era extremadamente baja, apenas uno o dos grados por encima del punto de congelación.

Green ha recordado que, en cuanto Meadows cayó al agua, corrió hacia la parte trasera del barco para mantenerlo a la vista: "Veo a Todd. Está flotando, está nadando", relata. El pescador ha añadido que incluso desde cierta distancia podía reconocerlo con claridad: "Tenía unos ojos azules enormes. Y todavía podía, probablemente a unos 100 metros de distancia, ver sus ojos mirando a su alrededor".

La tripulación logró maniobrar el barco para acercarse rápidamente: "Todd seguía vivo, seguía nadando, seguía intentando resistir, explica Green. En ese momento activaron el protocolo de rescate y uno de los marineros designados para este tipo de emergencias se lanzó al agua con un traje de buceo y un arnés conectado a una grúa.

Sin embargo, la operación se complicó cuando una pieza clave del equipo falló: "Cuando Steve saltó al agua, el arnés que estaba sujeto a la grúa se rompió", cuenta Green. A pesar de ello, Meadows consiguió sujetarse al sistema de rescate, pero la maniobra volvió a fallar cuando estaba a punto de ser subido al barco.

"Cuando estaba casi de nuevo en el bote, cayó de nuevo al agua", ha recordado el pescador. La tripulación tuvo que repetir toda la operación para intentar sacarlo del mar por segunda vez.

En ese momento, la situación ya era crítica: "La segunda vez que fuimos a levantarlo, Todd simplemente… estaba sin vida", explicó Green. El marinero recuerda que durante el primer intento Meadows todavía luchaba por sobrevivir: "La primera vez forcejeaba, intentando subirse al cabestrillo. Y la segunda vez, simplemente… estaba sin vida".

Una vez a bordo, los marineros comenzaron inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizaron el desfibrilador del barco durante más de media hora: "Finalmente lo llevamos adentro y continuamos con la RCP", explica Green. Sin embargo, después de 30 o 45 minutos intentando salvarle la vida, el capitán tuvo que comunicar a la tripulación que no había nada más que pudieran hacer.

Green también ha revelado un detalle que ha impactado especialmente a los seguidores del programa. Según explica, el accidente quedó registrado por las cámaras del reality, ya que el barco cuenta con sistemas de grabación permanente. "Desafortunadamente, está todo grabado. También hay una cámara en la cubierta que graba todo las 24 horas, los 7 días de la semana, y captó todo lo del incidente".

Por ahora, se desconoce si esas imágenes llegarán a emitirse en el programa, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente ocurrido en el mar de Bering.