Muere a los 25 años un miembro del reality Deadliest Catch tras caer al océano y está todo grabado

Todd Meadows, miembro del reality de pesca Deadliest Catch, ha fallecido con tan solo 25 años, después de caer por la borda mientras trabajaba en un barco pesquero durante una jornada en el mar de Bering, uno de los entornos más peligrosos para la pesca comercial. El joven formaba parte de la tripulación del barco Aleutian Lady cuando ha ocurrido el accidente.

Según confirmó un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos a Page Six, el incidente tuvo lugar el 25 de febrero poco después de las 17:00 horas. Los vigilantes del centro de comando del Distrito Ártico en Juneau, Alaska, fueron alertados de que Meadows había caído al agua aproximadamente a 270 metros al norte de Dutch Harbor.

La tripulación logró rescatarlo del mar unos diez minutos después, pero el marinero estaba inconsciente. Sus compañeros intentaron reanimarlo y le practicaron primeros auxilios a bordo, aunque los esfuerzos no tuvieron éxito.

Posteriormente, el cuerpo de Meadows fue trasladado en el propio barco hasta Dutch Harbor. La Guardia Costera ha abierto una investigación para determinar las causas exactas del accidente, como hace habitualmente en este tipo de incidentes marítimos.

La muerte del joven ha sido confirmada por el capitán del Aleutian Lady, Rick Shelford, en un emotivo mensaje publicado en Facebook. En su publicación ha descrito lo ocurrido como: "el día más trágico en la historia del Aleutian Lady en el mar de Bering".

Shelford ha recordado a Meadows, que era el miembro más reciente de la tripulación, como alguien muy querido por todos: "Su amor por la pesca y su férrea ética de trabajo se ganaron el respeto de todos de inmediato. Su sonrisa era contagiosa, y el sonido de su risa subiendo las escaleras de la timonera o por el megáfono de cubierta es algo que siempre llevaremos con nosotros".

El capitán también ha destacado el papel de Meadows como padre y ha pedido apoyo para su familia: "El amor de Todd por sus hijos, su familia y su vida era evidente en todo lo que hacía. Trabajó duro, amó profundamente y trajo alegría a quienes lo rodeaban".

La cadena también ha expresado su pesar en un comunicado: "Estamos profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento de Todd Meadows. Es una pérdida devastadora, y acompañamos con cariño a sus seres queridos, a sus compañeros de tripulación y a toda la comunidad pesquera en estos momentos tan difíciles".

Tras la tragedia, familiares y amigos crearon una página en GoFundMe para ayudar a la familia del marinero. La recaudación busca apoyar a sus tres hijos, cubrir los gastos del funeral y aliviar la carga económica de sus seres queridos en los próximos meses.