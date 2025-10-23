Tras las críticas en redes, Kristen Bell sufre las consecuencias y se sincera sobre Dax Shepard: "Nosotros contra el mundo"

La carrera de Kristen Bell hace tiempo que va viento en popa. Sin embargo, su éxito no solo reside en lo profesional, sino también en lo personal. La actriz celebró recientemente su 12º aniversario de bodas con Dax Shepard, corroborando que son una de las parejas más estables de Hollywood.

No obstante, en su intención de bromear en la felicitación pública a su marido, Kristen se vio envuelta en una polémica. Y es que la fotografía que compartió en Instagram venía acompañada de un texto que ha generado un mar de críticas.

"Feliz 12º aniversario de bodas al hombre que una vez me dijo: Nunca te mataría. Muchos hombres han matado a sus mujeres en algún momento. Aunque tengo muchos incentivos para matarte, nunca lo haré", escribía la actriz. Unas palabras que parecen estar saliéndole más caras de lo que esperaba.

Kristen está en plena promoción de la segunda temporada de Nadie quiere esto. Su comedia romántica está a punto de aterrizar en Netflix y, como tal, está dándola a conocer en múltiples medios de comunicación.

Uno de ellos iba a ser nada menos que la NBC, en el programa Today Show. Sin embargo, la actriz canceló su cita en el último momento, dejando a su coprotagonista Justine Lupe completamente sola. Ni Kristen ni su equipo han dado explicaciones al respecto; aunque, teniendo en cuenta las críticas recibidas, es muy probable que haya querido mantener un perfil bajo de cara al estreno de su serie.

Donde sí apareció fue en el programa Andy Cohen Live y, allí, enfrentó parcialmente lo que estaba en boca de todos. "Me alegro de haber elegido a mi marido, porque siempre está comprometido con crecer", explica Bell sobre Dax: "No me gusta la idea de buscar la pieza perfecta del puzle, porque también tienes que convertirte en una pieza que encaje con la otra persona".

Kristen Bell y Dax Shepard | Cordon Press

Así, la eterna Elsa de Frozen, ha hablado con naturalidad de su relación, a pesar de toda la polémica generada. "Si dos personas que dicen 'Sí, vamos a hacer que esto funcione' se encuentran, significa que van a ceder constantemente y tendrán un compromiso beneficioso para ambos", continúa: "A veces se baja y a veces se fluye, pero no hay controles ni compensaciones".

La actriz ha querido cerrar este apartado de la entrevista y, probablemente la polémica en su conjunto, con un claro: "Nos dimos cuenta de que no soy yo contra ti, somos nosotros contra el mundo".

Nadie quiere esto vuelve este viernes 24 de octubre a Netflix y, tras el éxito entre la crítica y el público de la primera temporada, apunta a ser una de las series más populares del año.

Kristen Bell parece estar dejando de lado las críticas y, a pesar de cancelar algunas citas con los medios de comunicación, su rutina en Instagram no ha cambiado. Solo el tiempo dirá si esto queda como una anécdota o si su carrera efectivamente se ve salpicada de algún modo.