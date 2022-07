¿Continuará Soldier Boy en 'The Boys'? Las claves del personaje de Jensen Ackles tras el final de la temporada 3

Los fans de 'The Boys' ya han podido ver el final de la temporada 3, y han quedado con dudas sobre el futuro de uno de los personajes. Esta noticia contiene SPOILERS sobre dicho final, por lo que, si no has acabado aún la temporada 3, no sigas leyendo.

El final de la temporada 3, cuyo tráiler puedes ver arriba, concluye con el intento de asesinato de Patriota por parte de Carnicero, pero una vez más, a este no le salen las cosas según lo planeado. En la batalla acaban interviniendo Maeve contra Patriota, y el resto de superhéroes contra Soldier Boy, que acaba amenazando con desatar una explosión nuclear.

Sin embargo, es Maeve la que acaba deteniéndole y se lanza con él a través de una ventana. El final del episodio muestra cómo Soldier Boy vuelve a ser criogenizado, por lo que su regreso a la serie podrá ocurrir en cualquier momento.

Jensen Ackles como Soldier Boy en 'The boys' | Prime Video

Sobre dicha posibilidad se ha pronunciado Eric Kripke, creador de la serie, en una entrevista a EW: "El viejo mantra de la televisión es 'nunca mates a nadie a no ser que de verdad lo necesites. Nunca cierres una puerta, abre una ventana". Y de acuerdo con el showrunner, la puerta está abierta "al 100%".

"Habrá que ver y esperar, pero la verdad es que no me imagino un final de la serie sin otra aparición de Soldier Boy", ha añadido el director sobre el personaje que interpreta Jensen Ackles.

Jensen Ackles, Soldier Boy en 'The Boys' | Getty

Precisamente, Ackles también habló anteriormente con EW sobre su continuidad como Soldier Boy: "Sé que Kripke es muy inteligente en cuanto a cerrar sus personajes, porque siempre les da una posibilidad de traerlos de vuelta".

"Sé que hay planes de vuelta que se están hablando, pero no exactamente cuáles. Yo le dije a Krip, 'Mira tío, sácame en la serie cuando quieras. Dime cuándo y voy corriendo", comentó el actor en su momento.

¿Volverá Black Noir de la muerte?

Kripke también ha contado al mismo medio que Nathan Mithell, que interpreta a Negro Oscuro (Black Noir) en la serie, seguirá a pesar de la muerte del personaje, y que empezará a rodar junto a sus compañeros de reparto el próximo mes de agosto.

Negro Oscuro en 'The Boys' | Amazon Prime Video

Este superhéroe se caracteriza por no haber dicho una sola palabra a lo largo de la serie, y por mantener su rostro oculto bajo un traje negro de cuerpo completo. Como asegura Kripke, esto le da posibilidades de retomarlo a pesar de su muerte: "Un personaje que está completamente en silencio y con una máscara negra puede ser reinterpretado".

