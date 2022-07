'The Boys': Esta estrella volverá en la temporada 4 para dar vida a un personaje "completamente nuevo"

El final de la última temporada de 'The Boys' no ha dejado indiferente a nadie. Y es que el showrunner de la serie de Prime Video, Eric Kripke, ha adelantado algunos de los giros que conducirán la trama (y los personajes) de la cuarta temporada.

Así, en una entrevista con EW, Kripke desveló que Nathan Mitchell, quien hasta ahora había interpretado al silencioso Black Noir, dará vida a un nuevo personaje en la cuarta entrega de la serie de Amazon.

A partir de ahora hay spoiler, si no has visto el final de temporada, no sigas leyendo.

Black Noir siempre se ha escondido en silencio bajo su máscara y es que la propia naturaleza de este personaje da multitud de opciones a sus creadores. Así, cuando llegó el momento de desvelar el rostro del personaje no vimos al actor que le había dado vida desde el primer capítulo y durante tres largas temporadas. Y es que en los flashbacks del personaje a quien vimos fue a Fritzy-Klevans Destine. ¿Cuál es el motivo de este repentino cambio de reparto?

A pesar del trágico final de Black Noir en la tercera temporada, pues es asesinado por Homelander (Antony Starr) tras enterarse del gran secreto que le ocultó su compañero sobre Soldier Boy, no es el final de Mitchell en 'The Boys'.

Y es que como veníamos adelantando, Nathan Mitchell sí estará en la cuarta entrega de la serie y empezará a rodar junto a sus compañeros de reparto el próximo mes de agosto.

El nuevo personaje de 'The Boys'

Que no se haya desvelado el rostro de Nathan Mitchell es una ventaja, ya que, tal y como afirma Kripke en la entrevista, "un personaje que está completamente en silencio y con una máscara negra puede ser reinterpretado". De esta forma, el actor puede seguir siendo parte del elenco de la serie sin confundir a los espectadores, pues hasta ahora no había abierto la boca y, por tanto, no se sabía que era él quien había llevado el traje hasta el momento.

Así, según ha confirmado el showrunner, Nathan Mitchell regresará de 'entre los muertos' para volver a llevar el traje de Black Noir pero como un personaje "completamente nuevo".

