El impactante giro de 'The Boys' 3x07 no fue planeado: Así sucedió

'The Boys' es una de las series más aclamadas de los últimos años y semana a semana suele explotar la cabeza (casi literalmente) a sus fans mientras está en emisión.

Ahora estamos en la recta final de la temporada 3 y el episodio 7, 'Here comes a candle to light you to bed', ha sido de los que dan para comentar y mucho.

Si aún no estás al día con los últimos capítulos de 'The Boys', será mejor que no sigas leyendo si no quieres encontrar spoilers .

El final del episodio nos deja un giro dramático de lo más interesante, y aunque todo encaja muchos han asegurado que pese a ello (o precisamente por eso) no lo veían venir.

Soldier Boy hace un descubrimiento que decide compartir con Patriota (Homelander), y es que es en realidad su padre biológico. "¿Qué padre no querría eso para su hijo?", comenta el personaje de Jensen Ackles hablando de pasarle el testigo de la fama mientras Antony Starr se queda atónito, al igual que los fans.

"Como fan de la serie, eso no lo vi venir. Simplemente asumí que la única conexión era el hecho de que están contextualizados de la misma manera, que Soldier Boy era el Patriota original y que le reemplazaron con una versión más nueva y brillante", confiesa Ackles, gran adición de la nueva temporada, a Variety.

Sin embargo el creador y showrunner, Eric Kripke, confesaba que en realidad eso no era algo que estuviera planeado en la historia. De hecho, en los cómics están lejos de ser padre e hijo e incluso tienen una escena juntos en el 'Herogasmo'.

"Además de la razón obvia, de que Soldier Boy fue el primer Patriota, fue más sobre frenar un poco y prestar atención a los temas que estaban desarrollándose en la temporada. Y en realidad, de muchas formas, está siendo sobre padres e hijos", reflexiona el guionista.

"No era el plan desde el principio, pero estábamos repasando la mitología de la temporada, y alguien dijo, 'Loca sugerencia, ¿pero y si...?'. Y yo me lancé a por ello. Todo parecía encajar", asegura.

Y con este fortuito momento se sentarán las bases de lo que promete ser un fin de temporada épico, en el que las tornas se han vuelto a girar y Soldier Boy ya no está de parte de Carnicero. ¿Cómo llevará Patriota sus daddy issues una vez que conozca a su daddy de verdad?

