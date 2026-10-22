El compromiso profesional que ha aceptado Jacob Elordi para honrar la memoria de Eric Dane tras su muerte: Padre e hijo en Euphoria

Jacob Elordi ha asumido un gran compromiso profesional para honrar la memoria de quien fue su compañero de reparto en la exitosa serie de Euphoria.

El intérprete de 29 años, que encarnó a Nate Jacobs (hijo del personaje de Cal Jacobs), ejercerá como narrador principal del audiolibro de las memorias póstumas de Eric Dane, tituladas My Book of Days: A Memoir in Moments.

La confirmación del proyecto la realizó un portavoz de la editorial Penguin Random House al medio Entertainment Weekly.

Dane, reconocido mundialmente también por su papel como el Dr. Mark Sloan en Anatomía de Grey, falleció a los 53 años el pasado mes de febrero por una insuficiencia respiratoria derivada de su enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Eric Dane como Cal Jacobs en 'Euphoria' | HBO Max

Antes del rodaje de la tercera temporada de la producción de HBO, el actor se sinceró en una entrevista concedida en 2025 al medio Too Fab sobre la excelente química profesional y personal que le unía a Elordi: "Jacob y yo nos tenemos un profundo respeto mutuo fuera del set. Es una persona realmente estupenda".

En esa misma intervención, la estrella destacó la dinámica de trabajo que compartían: "Y es muy divertido trabajar con él. Es un actor muy comprometido, lo que nos permite hablar de técnica de vez en cuando. Y nos encanta hacerlo. Es un placer trabajar con él".

Jacob Elordi como Nate en Euphoria | Max

El proyecto editorial cuenta también con la implicación directa de la periodista Maria Shriver, cuyo sello The Open Field asumirá la publicación del texto, encargándose ella misma de narrar el capítulo introductorio "Querido lector".

Asimismo, se declaró "honrada" por la confianza depositada por Dane en su sello editorial para la difusión de sus memorias: "Me dijo que quería que su familia supiera cuánto los amaba, y quería dejarles una historia de la que pudieran sentirse orgullosos. Mi cariño va para su familia y para todos aquellos que luchan contra esta cruel enfermedad, así como para todos los que cuidan de alguien que la padece".

El libro My Book of Days: A Memoir in Moments saldrá oficialmente a la venta el próximo 3 de noviembre.