Jacob Elordi y Kendall Jenner, oficialísimos: sus gestos de complicidad y amor en su primer posado que levanta pasiones

Jacob Elordi y Kendall Jenner han ofrecido a todos sus fans la mirada más cercana y romántica hasta la fecha sobre su noviazgo durante la Gala del Museo de la Academia 2026, celebrada este sábado 17 de octubre por la noche en Los Ángeles.

Aunque la modelo y el actor australiano prefirieron llegar y posar por separado en la alfombra roja para mantener la discreción y no causar un revuelo excesivo, los vídeos grabados detrás de los focos captaron unos dulces e innegables momentos de cariño entre ambos.

En una de las grabaciones capturadas al final del photocall, se observa cómo Elordi espera a Jenner y la rodea cariñosamente con el brazo por la cintura mientras ella le coge la mano.

En otro vídeo, se ve al protagonista de Euphoria enfocar la cámara de su móvil hacia su novia mientras ella posa radiante ante los fotógrafos para capturar su propio recuerdo.

Este gesto aparece después de las declaraciones de Kendall Jenner sobre las opiniones sobre su sexualidad y se suma al visto hace solo unas semanas durante la Semana de la Moda de Milán, donde Elordi fue fotografiado capturando a la modelo con su cámara analógica mientras ella desfilaba para la firma Bottega Veneta.

Kendall Jenner y Jacob Elordi en la Academy Museum Gala | Getty

Tras evitar el posado conjunto a la entrada del recinto, la pareja sorprendió a todos durante la cena al acceder a protagonizar su primera foto oficial juntos en un evento desde que se dio a conocer la noticia de su relación. En la instantánea, el actor australiano posa luciendo sus gafas de sol, mientras Kendall apoya sonriente su mano sobre la de él.

Para esta cita tan especial, Kendall Jenner impactó con un vestido hecho a medida firmado por Valentino y Jacob Elordi apostó por un esmoquin negro hecho a medida y gafas de sol de Bottega Veneta, firma de la que es embajador oficial.