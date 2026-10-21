La TDT tal y como la conoces cambia en noviembre: cuándo resintonizar para disfrutar de todos los canales

La televisión digital terrestre tal y como la conoces va a cambiar, y es que en noviembre de 2026 vivirá la primera fase de su transición hacia DVB-T2, una tecnología que permite ofrecer emisiones en ultra alta definición (UHD). Para ti como espectador, la fecha más importante a recordar es el 5 de noviembre: ese día conviene resintonizar el televisor o el receptor de TDT para poder seguir disfrutando de todos los canales disponibles, ya que algunos cambian de ubicación.

Las fechas que hay que recordar

El primer cambio técnico se producirá en la madrugada del 3 de noviembre, día en el que RTVE reorganizará sus emisiones y Clan cambiará de frecuencia al múltiple digital RGE1.

Pero no será hasta el 5 de noviembre a las 8 de la mañana cuando se produzcan la mayor parte de cambios. Por ello, la recomendación es hacer una nueva búsqueda de canales a partir de esa hora del día 5, una vez completada la reorganización.

Atreseries cambia de ubicación

Uno de los motivos principales por lo que es necesario resintonizar el televisor el 5 de noviembre es que algunos canales cambiarán de frecuencia de emisión, como es el caso de Atreseries. La guía de Televisión Digital concreta que Atreseries pasará del múltiple MPE5 al múltiple MPE2.

Otros canales que cambian de frecuencia

Clan, DKISS, BeMad y Boing también cambiarán de ubicación. Según el Ministerio, dependiendo del televisor o receptor, estos canales podrían aparecer en otra posición del dial o dejar de verse hasta que se haga una nueva búsqueda.

Nuevos canales y emisiones

El 5 de noviembre también está previsto que el múltiple RGE2 comience a emitir mediante DVB-T2 las versiones UHD de La 1, La 2, Antena 3 y Telecinco. RTVE también incorporará RNE Accesible, un servicio que permitirá seguir Radio Nacional con subtítulos y lengua de signos. Además, el nuevo canal estatal La Séptima comenzará sus emisiones.