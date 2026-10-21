Tras las críticas a la hija de Nicole Kidman por ser una nepobaby, Sunday Rose habla al protagonizar su primera portada: "Soy consciente"

Sunday Rose, la hija mayor de Nicole Kidman con su exmarido Keith Urban lleva desde los 16 años trabajando como modelo y ha desfilado para grandes firmas como Miu Miu, Dior, Calvin Klein u Omega.

Pero desde que la viéramos por primera vez sobre la pasarela muchas son las críticas que ha recibido al tacharla de ser una nepobaby y que está ahí por ser hija de una celebridad y no porque tenga el talento suficiente para el trabajo.

Ahora, la joven de 18 años que compagina su último año de instituto en Nashville, Tennessee, con ser modelo internacional ha hablado sobre este privilegio: "Soy muy consciente de que se me brindan oportunidades que no todos pueden tener, y estoy realmente agradecida de poder aprovecharlas".

"Cuando estoy en el trabajo, me aseguro de dar siempre lo mejor de mí, nunca llego con una actitud negativa, por muy cansada o con jet lag que esté, y trato a todo el mundo con respeto", explica a Vogue Germany a la vez que protagoniza su primera portada para una revista.

Respecto a cómo mantiene el ritmo de trabajo y sus estudios explica: "Creo que el colegio es lo que más me mantiene con los pies en la tierra cuando estoy modelando. Cuando empecé, no sabía cómo lidiar con el contraste entre esos dos mundos. Pero ahora he encontrado la manera de disfrutar del modelaje, de viajar y de vivir todas estas experiencias increíbles con gente maravillosa, y luego volver aquí y disfrutar de la reconfortante sensación de la rutina y de ir al colegio".

"Antes solía procrastinar mucho, pero me he dado cuenta de que, como estudiante que a menudo está fuera de casa y tiene que compaginar el trabajo y los estudios, necesito organizarme mejor. Tengo que asegurarme de entregar mis trabajos a tiempo, porque eso no es excusa, comenta.

Sunday Rose no oculta su preocupación y nerviosismo que puede tener todo adolescente por saber qué será de su futuro, si irá a la universidad o dónde acabará trabajando.

Aunque, confiesa que cuál ser uno de sus sueños: "El cine, y especialmente la dirección, siempre me ha fascinado", afirma.

Para después revelar cómo se sentía cuando estaba en un set de rodaje con su madre: "Cuando mi hermana o mis amigas estaban allí, solían sentarse a ver todo tipo de cosas, mientras que yo siempre estaba mirando el monitor de previsualización porque estaba completamente cautivada por el trabajo".