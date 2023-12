Dylan Sprouse fue avergonzado por su peso y no parecerse más a su hermano Cole en su etapa en Disney: "No más comida basura"

Dylan y Cole Sprouse debutaron como actores con tan solo seis meses de edad y su gran éxito les llevó a convertirse en unas de las estrellas infantiles más famosas de Hollywood. Sin embargo, esta etapa también estuvo marcada por momentos difíciles ya que su madre perdió su custodia y se gastó todo el dinero que habían ganado durante aquellos años.

Los gemelos llegaron al punto álgido de su carrera con 12 años convirtiéndose en estrellas de Disney Channel protagonizando Hotel, Dulce Hotel: Las Aventuras de Zack y Cody en la que ellos mismos interpretaban a los divertidos hermanos que daban nombre a la serie, quienes vivían en el lujoso hotel Tipton ubicado en Boston donde su madre en la ficción trabajaba como la cantante del salón interpretada por Kim Rhodes.

Dylan y Cole Sprouse como Zack y Cody | Cordon Press

Durante una entrevista en el podcast Vulnerable, Rhodes, quien continúa guardando un gran cariño a la pareja de actores después de tantos años, ha recordado un complicado momento cuando un gran ejecutivo de la exitosa serie de Disney "avergonzó" a Dylan Sprouse por su físico y por no parecerse más a su hermano Cole.

"Alguien con un poder significativo bajó al servicio de catering, que es donde tienen toda la comida rica, para todos aquellos que no saben qué es, y gritó ante la cantidad de donuts que había y dijo: No más comida basura hasta que vuelva a parecerse a él", ha revelado.

"Dylan y Cole tenían diferentes tipos de cuerpo y frente a todos Dylan estaba avergonzado por su cuerpo", ha explicado Rhodes afirmando que ella misma "se enfrentó" al ejecutivo tras su comentario.

En varias ocasiones Dylan se ha sincerado sobre la inseguridad con su cuerpo cuando era un niño lo que le llevó a realizar una transformación física al final de su adolescencia.

En una aparición en el podcast Back to the Best, Rhodes también ha recordado que quedarse embarazada durante la época en la que se rodaba la serie, dio lugar a la escritura de varios chistes sobre su propio físico en el guion. Sin embargo, Dylan se negó a pronunciar aquellas bromas durante el rodaje.

"Uno de mis recuerdos favoritos es que Dylan tenía una frase que era una broma pesada y seguía saltándosela. Estaba en medio de un trozo de diálogo. Así que siguió saltándose esa línea del chiste", ha comenzado a explicar. "Finalmente llegamos frente al público del estudio y él se lo salta. El productor ejecutivo grita corten. Por cierto, es tarea del director cortar".

"Él dice: Corta. Dylan, di la línea. Y Dylan dice: No le faltaría el respeto a ninguna mujer de esa manera y mucho menos a esta mujer. Escribe algo gracioso y lo diré", ha revelado.

"Ese es mi hombrecito. Ambos son mis hombrecitos", ha compartido Rhodes asegurando que los gemelos la "defendieron en todo momento" durante los años de rodaje.