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Antonio Banderas se une a Nicolas Cage en la temporada 5 de True Detective: esto es lo que se sabe

Antonio Banderas y Nicolas Cage protagonizarán oficialmente la quinta temporada de True Detective, que comenzará a rodarse en 2027.

Antonio Banderas y Nicolas Cage

Vídeo: HBO Max | Foto: Gtres

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Miguel Toba
Miguel Toba
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True Detective ha encontrado a sus próximos detectives. Tras las icónicas parejas que formaron Woody Harrelson y Matthew McConaughey o Jodie Foster y Kali Reis, ahora es turno de Antonio Banderas y Nicolas Cage.

HBO ha confirmado que la próxima temporada de la aclamada serie estará protagonizada por el actor español y el estadounidense. La nueva entrega de esta ficción antológica, creada por Nic Pizzolatto, iniciará su producción en 2027 y contará de nuevo con Issa López al frente del proyecto, después de su trabajo en la cuarta temporada, True Detective: Noche polar.

Jodie Foster en True Detective: Noche Polar
Jodie Foster en True Detective: Noche Polar | HBO Max

En cuanto a los personajes, Cage dará vida al agente Henry Logan, mientras que Antonio Banderas interpretará a su compañero, Rai García. Aunque todavía no se conocen los detalles de la trama, la nueva temporada trasladará la acción a Jamaica Bay, una zona costera de Nueva York situada entre Brooklyn y Queens.

Eso sí, HBO no ha desvelado más datos sobre sus papeles ni sobre la historia, por lo que todavía queda por descubrir cómo se desarrollará la investigación y qué relación habrá entre ambos detectives.

Antonio Banderas en los Goya 2025
Antonio Banderas en los Goya 2025 | Gtres

La primera temporada, estrenada en 2014, convirtió a Matthew McConaughey y Woody Harrelson en una de las parejas policiales más recordadas de la televisión. Después, la ficción contó con intérpretes como Colin Farrell, Rachel McAdams y Mahershala Ali, antes de apostar por Jodie Foster y Kali Reis en la cuarta temporada.

Imagen de archivo de Nicolas Cage
Imagen de archivo de Nicolas Cage | ContactoPhoto / Europa Press

Otro de los nombres clave de esta nueva etapa será Issa López, que repetirá como showrunner, guionista, directora y productora ejecutiva. Además, Banderas y Cage no se limitarán a protagonizar la ficción, sino que también ejercerán como productores ejecutivos.

Por ahora, la temporada 5 de True Detective no tiene fecha de estreno confirmada. Lo que sí está previsto es que el rodaje comience en 2027.

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