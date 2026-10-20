Hunter Schafer revela que se ha sometido a una cirugía de afirmación de género y cómo se siente desde entonces

La intérprete Hunter Schafer ha abordado con total sinceridad una de las etapas más personales de su vida.

Y es que durante una entrevista concedida para la portada de la revista Elle, la actriz de 27 años hizo público que a finales del año pasado decidió someterse a una intervención quirúrgica de afirmación de género.

"Quizás sea bueno compartirlo, dada la tensión de la que hablaba entre esos dos mundos [realidad e ideología]", explica satisfecha tras el procedimiento: "Me operé en diciembre, fue una experiencia increíble y me encanta".

Esta clase de cirugías abarca una serie de técnicas médicas enfocadas a adecuar la anatomía genital y reproductiva a la identidad de género de cada paciente.

La protagonista de Euphoria profundizaba también en los motivos que la llevaron a dar este paso: "Como he dicho, durante mucho tiempo he aceptado mi identidad de género no normativa, y realmente quería intentar que mi cuerpo anterior funcionara, porque pensaba que tenía algo genial y atrevido", reconociendo que finalmente entendió que esta intervención era el camino adecuado para su bienestar.

Asimismo, la artista detallaba cómo encaró el postoperatorio a comienzos de este año, etapa para la que decidió alquilar una vivienda espaciosa en la que afrontar la reposada recuperación que requería la intervención: "Creo que mi límite era de 150 pasos al día, lo cual no es nada".

La modelo se ha caracterizado siempre por visibilizar públicamente su realidad como mujer trans, sufriendo también en primera persona las implicaciones de los recientes cambios normativos en su país.

En 2025, la artista experimentó cómo en su pasaporte pasó a figurar la indicación de sexo masculino por primera vez tras la entrada en vigor de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, mediante la cual Estados Unidos dictaminó reconocer exclusivamente dos sexos inmodificables, el masculino y el femenino.