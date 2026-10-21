El Secreto de la Asistenta empieza su rodaje: Primer vídeo de Sydney Sweeney y el nuevo cast de guapos desde el set

Ha comenzado el rodaje de El Secreto de la Asistenta, la esperada secuela de La Asistenta, protagonizada por Sydney Sweeney (La Asistenta; Euphoria), dirigida por Paul Feig (Un Pequeño Favor; La Boda de mi Mejor Amiga) y basada en el bestseller de Freida McFadden.

Sydney Sweeney retoma su papel como Millie. Junto a ella, el reparto principal incluye a Kirsten Dunst (Spider-Man; Las Vírgenes Suicidas), quien interpreta a la Sra. Garrick; Paul Anthony Kelly (Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette), como Douglas Garrick; Brittany Snow (Hairspray; Dando la Nota), en el papel de Marybeth; Stephen Kalyn (Off Campus (Kiss Me); Whistle: El Silbido del Mal), como Brock; y Michele Morrone (La Asistenta; The Gentlemen: La Serie), quien regresa para interpretar a Enzo, retomando el personaje que encarnó en la primera película.

Michele Morrone y Sydney Sweeney en el rodaje de El Secreto de la Asistenta | Gtres

También regresan los productores: Todd Lieberman, de Hidden Pictures; Laura Fischer y Paul Feig, por parte de Pretty Dangerous Pictures; y Sydney Sweeney, a través de su productora, Honey Trap. Rebecca Sonnenshine, quien ya adaptó La Asistenta, vuelve para escribir el guion de El Secreto de la Asistenta.

Por su parte, Carly Elter, quien supervisó la primera película para Hidden Pictures, regresa como productora ejecutiva y Alex Young, de Hidden Pictures, también ejercerá como productor ejecutivo, mientras que Kaylee McGregor, de Honey Trap, participará como coproductora.

Lionsgate adquirió los derechos de la trilogía literaria de Freida McFadden (que incluye además un cuarto título: La Boda de la Asistenta) hace tiempo, antes de que los libros se convirtieran en bestsellers del New York Times, al reconocer el enorme potencial de la saga. El estudio prevé además hacer más adaptaciones de los aclamados thrillers de McFadden en los próximos años.

En esta segunda entrega, encontraremos a Millie trabajando de nuevo como asistenta en el impresionante ático de los Garrick. Una mujer a la que nunca debe ver y una puerta que jamás debe abrir desencadenarán una inquietante cadena de acontecimientos en esta nueva entrega.

El Secreto de la Asistenta es la adaptación a la gran pantalla del libro homónimo de la escritora Freida McFadden, que forma parte de la trilogía La Asistenta.

El Secreto de la Asistenta se estrenará a finales de 2027 solo en cines.