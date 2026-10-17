La madre de RJ Mitte (Breaking Bad) intentó convencerle para ir a terapia antes de su muerte y recuerda cómo lo encontró

RJ Mitte, actor que dio vida a Walter White Jr. en Breaking Bad, se suicidó el pasado 12 de octubre a los 34 años y su cuerpo fue hallado por su madre, Dyna, en su casa de Brownsville, Texas.

Pocos días después, la mujer ha roto su silencio, recordando el desgarrador momento en que lo encontró. Días antes, RJ pasó el fin de semana con su familia y habló con varios amigos, según ha declarado Dyna a NBC News.

Dyna y RJ Mitte en los premios Emmy de 2014 | Cordon Press

"Sé que fue un fin de semana difícil. Tuvo algunos contratiempos ese fin de semana", ha comentado. Ella lo llamó el lunes por la mañana, pero el actor no contestó. Fue entonces cuando Dyna decidió llevarle el almuerzo y descubrió su cuerpo.

"Si hoy alzo la voz para evitar que alguien más pase por la misma situación, porque ninguna madre debería encontrar a su hijo así", dijo Dyna.

"No dejó nada. Ninguna nota. Creo que eso es lo más difícil ahora mismo", ha lamentado en la entrevista.

RJ Mitte y Bryan Cranston en Breaking Bad | Cordon Press

Dyna contó que tres meses antes de su muerte, había estado intentando convencer a su hijo de que fuera a terapia: "Él decía: 'No, lo tengo controlado. Está bien. Lo estoy manejando'".

Durante la entrevista, la madre también insinuó que Mitte estaba pasando por altibajos en su relación con su prometida, Kennedy Suarez, la cual lamentó su fallecimiento.

"Realmente no conozco todos los detalles de lo que estaban viviendo", dijo Dyna. "Todos sufrimos desamores en la vida y cada uno los afronta de manera diferente. Si hubiera sabido algo y hubiera podido hacer algo distinto, sin duda lo habría hecho. Habría dado mi vida por la suya", compartió.

"Solo quiero que se le recuerde por todas las cosas maravillosas que ha hecho en la vida", añadió.

El actor RJ Mitte | Gtres

Junto a ello, Dyna confirmó que Bryan Cranston, quien interpretó al padre de RJ en Breaking Bad, se puso en contacto con ella tras conocer su muerte.

"Fue una conversación increíblemente emotiva para ambos", dijo.

El actor publicó una desgarradora carta tras conocerse la noticia y recordó al que fuera su hijo en la ficción, alabando lo buen profesional y ser humano que fue.