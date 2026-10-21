Muere Richard Riehle, actor de Casino o El fugitivo, a los 78 años

Richard Riehle, actor conocido por sus papeles en Casino, El fugitivo, La boda de mi mejor amiga o Trabajo basura, donde encarnó a Tom Smykowski, ha fallecido. El intérprete tenía 78 años.

Según señala TMZ, amigos de Riehle han revelado que murió por causas naturales. "Nos entristece profundamente confirmar el fallecimiento de nuestro querido cliente, Richard Riehle, el pasado fin de semana", expresaron por su parte los representantes de Riehle en un comunicado recogido por Deadline. "Richard, un actor excepcional cuya carrera en el teatro, el cine y la televisión abarcó casi cinco décadas y más de 400 proyectos, deja tras de sí un legado extraordinario", continúa el texto.

"Más allá de su inmenso talento, será recordado por su bondad genuina y su generosidad, especialmente hacia los actores y cineastas noveles, a quienes animaba y apoyaba en cada ocasión", señalaron los representantes, concluyendo que la industria "ha perdido a un talento excepcional y nuestra comunidad ha perdido a un hombre verdaderamente maravilloso". "Pedimos que se respete la privacidad de su familia en estos momentos tan difíciles", añade el comunicado.

Carrera de Richard Riehle

Nacido en Menomonee Falls, Wisconsin, el 12 de mayo de 1948, Riehle comenzó su carrera como actor en el Meadow Brook Theatre de Rochester, Michigan. Apareció en la película de 1975 protagonizada por John Wayne y Katherine Hepburn El rifle y la Biblia y en 1977 obtuvo su primer papel con diálogo en cine con Juventud rebelde (Destino: escapar).

La extensa filmografía de Riehle incluye películas como Black Rain, Tomates verdes fritos, De ratones y hombres, ¡Liberad a Willy!, El fugitivo (cinta en la que interpretaba al guardia que deja escapar al personaje de Harrison Ford), Casino, Fantasmas del pasado, La extraña pareja, otra vez, Miedo y asco en Las Vegas, Arma letal 4, Gigoló y The Man from Earth, entre muchas otras.

El actor ha aparecido además en episodios de Solo se vive una vez, Falcon Crest, Las chicas de oro, Un chico listo, Star Trek: La nueva generación, Se ha escrito un crimen, Buffy, cazavampiros, Star Trek: Voyager, Urgencias, Star Trek: Enterprise o Grounded for Life. También prestó su voz a Bumi en La leyenda de Korra.