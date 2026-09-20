La bola negra, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, gana el Premio del Público en el Festival de Toronto

La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, elegida para representar a España en los Oscar, ha ganado este domingo el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Toronto. La noticia se ha conocido el mismo día en que la cinta se proyectaba en el Teatro Victoria Eugenia dentro del marco del Festival de Cine de San Sebastián.

Los directores han celebrado el reconocimiento mediante un comunicado en el que agradecieron la acogida dispensada por los espectadores de Toronto. El galardón llega además días después de que la Academia de Cine anunciara que la cinta será la encargada de representar a España en la categoría de mejor película internacional de los Oscar.

"Es una película profundamente personal, pero también lleva un mensaje sobre la importancia y la necesidad de expresar quién eres", señalaron los directores tras conocerse el premio. "Saber que el público ha conectado con ella y la ha hecho suya es el mayor regalo que podíamos recibir. Muchas gracias", han expresado.

La cinta toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca y fue recibida con entusiasmo durante sus proyecciones en el certamen canadiense. Se trata de la primera película de habla no inglesa que obtiene este reconocimiento desde que una producción libanesa lo consiguiera en 2011.

Protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes, La bola negra cuenta también en su reparto con Penélope Cruz y Glenn Close. La película se impuso en la votación de los espectadores al biopic de Sylvester Stallone I Play Rocky y al drama Being Heumann.

Este reconocimiento supone un nuevo impulso para la carrera de la película hacia los Oscar, cuya ceremonia se celebrará el 14 de marzo de 2027. El Premio del Público de Toronto está considerado uno de los principales termómetros de la temporada, ya que en años anteriores recayó en títulos que posteriormente triunfaron en Hollywood, como Green Book, Nomadland, El discurso del rey, 12 años de esclavitud o Slumdog Millionaire. El pasado año, Hamnet recibió el mismo galardón y terminó consiguiendo nueve nominaciones.

La victoria también refuerza las previsiones publicadas por medios estadounidenses como Variety y The Hollywood Reporter, que sitúan a La bola negra entre las posibles protagonistas de la próxima edición de los Oscar. Sus pronósticos apuntan a que podría lograr entre siete y catorce candidaturas, incluidas las de mejor película, dirección, guion adaptado y actriz de reparto.