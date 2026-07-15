Homer, el hijo de Richard Gere, "es un psicópata" en The Shards, la nueva serie de Ryan Murphy

Homer Gere ha dado un importante salto en su carrera como actor con su primer papel protagonista en televisión. El hijo de Richard Gere y Carey Lowell encabeza junto a Igby Rigney The Shards, la nueva serie dramática de FX producida por Ryan Murphy y basada en la aclamada novela superventas de Bret Easton Ellis, que llegará en exclusiva a Disney+ el próximo 6 de agosto con sus dos primeros episodios.

El tráiler oficial presenta a Gere como Robert Mallory, un misterioso nuevo alumno cuya llegada a un instituto de élite de Los Ángeles altera por completo la vida de Bret, un joven aspirante a escritor interpretado por Rigney. "Es un psicópata", llega a decir uno de los personajes sobre Robert en el adelanto, una frase que alimenta las sospechas sobre quién es realmente el personaje y cuáles son sus verdaderas intenciones.

Graham Campbell, Kaia Gerber, Igby Rigney, Hayes Warner y Homer Gere en The Shards | Fox

Ambientada en el vibrante Los Ángeles de los años 80, la serie sigue a un grupo de estudiantes privilegiados de último curso que se enfrentan a cuestiones como la identidad, el sexo, los celos, la obsesión y los peligros que acechan a la adolescencia estadounidense.

La historia gira alrededor de Bret, un joven aspirante a escritor, observador y perspicaz, cuya realidad comienza a tambalearse con la llegada de Robert Mallory. Su incorporación al instituto coincide, además, con el creciente terror provocado por The Trawler, un asesino en serie que tiene como objetivo a adolescentes de toda la ciudad.

Homer Gere en The shards | Disney

Junto a Bret se encuentra su exclusivo círculo social, formado por Susan Reynolds (Kaia Gerber), Debbie Schaffer (Hayes Warner) y Thom Wright (Graham Campbell). El grupo vive rodeado de lujo, belleza, fiestas y excesos, una aparente vida privilegiada que contrasta con el mundo oscuro y desencantado de los adultos que les rodean.

El reparto adulto cuenta con nombres como Wes Bentley, que interpreta a Terry Schaffer; Evan Rachel Wood, como Liz Schaffer; y Jordan Roth, en el papel de Steven Reinhardt.

El primer protagonista de Homer Gere

The Shards supone el primer gran papel protagonista de Homer Gere, que sigue así los pasos de su padre, Richard Gere. El joven actor se pone en manos de Ryan Murphy para interpretar a un personaje envuelto en misterio y sospechas en una historia que mezcla el drama adolescente con la amenaza de un asesino en serie.

Homer Gere en The shards | Disney

La serie reúne, además, a dos de los nombres más provocadores de la ficción estadounidense: Ryan Murphy y Bret Easton Ellis, autor de la novela en la que se basa la producción y conocido también por obras como American Psycho.

El misterio sobre si Robert Mallory es realmente el "psicópata" que algunos creen será uno de los grandes interrogantes de The Shards. Homer Gere tendrá que demostrar ahora que puede hacerse un nombre propio en la interpretación con un personaje que, al menos en su primer tráiler, ya ha conseguido levantar todas las sospechas.