Macarena García, llena de orgullo por su hermano Javier Ambrossi y el éxito internacional de La bola negra

Macarena García ha posado ante los medios en el Festival de San Sebastián y se ha mostrado "muy feliz y muy orgullosa" de su hermano, Javier Ambrossi, por el éxito de La bola negra, su película junto a Javier Calvo que ya ha arrasado en los Festivales de Cannes, Toronto y San Sebastián y que ha sido seleccionada para representar a España en los Oscar.

La película, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, se estrenará en los cines españoles el próximo 25 de septiembre y cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau (Querer, Élite), Carlos González (La vida breve, Veneno), Milo Quifes (que también debuta como actor), Lola Dueñas (ganadora de dos premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes y premios Feroz, Forqué y Platino por La Mesías), Penélope Cruz (ganadora del Oscar®, tres premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes, Copa Volpi, Bafta, César de Honor, Premio Donostia y Premio Nacional de Cinematografía) y Glenn Close (ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro, tres premios Tony y nominada en ocho ocasiones al premio Oscar®).

Javier Calvo y Javier Ambrossi ya confesaron estar "en shock" con esta espectacular acogia y aseguran que van a "dejarse la piel" para llevar esta historia a lo más alto. Y no cabe duda de que así será.