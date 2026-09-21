Miguel Ángel Silvestre aplaude el reivindicativo discurso de Carmen Machi sobre las mujeres maduras: "Inspira a muchísimas nuevas generaciones"

Miguel Ángel Silvestre no ha querido perderse una de las grandes citas del Festival de Cine de San Sebastián. El actor acudía anoche al photocall de Armani Beauty, una velada que volvió a reunir a destacados rostros del mundo del cine y la moda, y allí atendió a los medios para compartir sus impresiones sobre una noche muy especial. Una cita en la que, además, se rendía homenaje a Carmen Machi, cuyo discurso en defensa de las mujeres maduras ha sido uno de los momentos más comentados.

Silvestre, que mantiene una estrecha admiración por la actriz desde que coincidieron profesionalmente, no dudaba en elogiar sus palabras: "La verdad que es un gran discurso y más dicho por ella. Creo que nos inspira a todos y creo que inspira a muchísimas nuevas generaciones a pisar fuerte, a ocupar todo su espacio", aseguraba. Para el intérprete, el mensaje de Machi tras recibir su reconocimiento en San Sebastián es especialmente importante porque, a través de su figura, puede servir de referente a muchas mujeres.

El actor también aprovechaba para recordar con especial cariño el momento en que conoció a Carmen Machi, durante su trabajo en Vida y Color: "Me pareció tan hermoso lo generosa que era con todos y lo detallista y lo cariñosa que era con los que estábamos empezando", confesaba. Años después, su admiración permanece intacta: "Es una artista que admiro mucho, que sigo de cerca, que creo que es capaz de hacerlo todo y además es un ser humano que te lo comes con patatas", aseguraba con cariño.

Más allá de su encuentro con Carmen Machi, Miguel Ángel Silvestre se mostraba encantado de formar parte de una de las grandes noches del festival, destacando la unión entre cine y moda que representa Armani Beauty: "Es muy bonito ver cómo la moda y el cine también se encuentran en una noche como la de hoy", afirmaba el actor, que también confesaba sentirse muy cómodo con los valores de la firma y orgulloso de representar a Armani en una cita tan especial.