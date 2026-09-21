Las últimas imágenes de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, antes de morir a los 27 años

Las últimas fotos públicas de Presley Gerber han cobrado un significado más especial tras conocerse su repentina muerte a los 27 años este 20 de septiembre.

En unas imágenes capturadas el pasado mes de mayo en Los Ángeles durante el evento de presentación de RE/DONE x Kaia Gerber Short/Cuts, el modelo aparecía sonriente y compartiendo un distendido momento junto a su madre, Cindy Crawford, su padre Rande Gerber y su hermana menor, Kaia Gerber.

Aunque las últimas que subió a su cuenta de Instagram, fue unas fotos donde aparece solo vestido de negro en un jardín. La familia ha quedado devastada.

La última imagen que Presley Gerber subió a Instagram | Presley Gerber Instagram

Y es que a pesar de esas bonitas imágenes familiares, en la familia se escondía una dura realidad que el propio Presley no dudó en visibilizar en su momento. El pasado mes de diciembre, tras haberse retirado de la vida pública para "cuidar de su salud mental durante un tiempo", compartió un vídeo sobre sus problemas de adicción y medicación.

"Creo que la honestidad es la mejor política", comenzaba el modelo antes de detallar los fármacos que consumía diariamente: 1 mg de buprenorfina dos veces al día para tratar dolor y opioides, dosis variables de benzodiazepinas y Xanax por la noche o cuando sus "ataques de pánico son realmente muy fuertes".

En dicha publicación, el hijo de Cindy Crawford criticó abiertamente el descontrol en sus tratamientos médicos: "Me gustaría que los médicos dijeran: 'Tómate esto tres veces al día'. Pero todos los psiquiatras que he tenido, y he tenido 15, son como 'aquí tienes 20 medicamentos y tómate este si te sientes así, toma este según sea necesario'".

Gerber reconoció el miedo que le producía la situación: "Los médicos dicen muchas cosas diferentes, así que da un poco de miedo. Pero espero que, entre mi investigación, la suya, la del mundo y la de Dios, podamos finalmente resolver esto. Desafortunadamente, últimamente he sufrido muchas pérdidas de todo tipo, así que eso no es una excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy ahora".

Un representante de la familia ha declarado a la revista PEOPLE: "La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso".

Según el médico forense del condado de Los Ángeles, Presley falleció el domingo 20 de septiembre en un centro de rehabilitación. La autopsia aún no se ha completado.