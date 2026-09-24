A la actriz Elisa Donovan "no le sorprendió" la trágica muerte de Brittany Murphy y no se cree las "teorías conspiratorias"

Unas nuevas e impactantes declaraciones han vuelto a situar en el foco mediático la trágica muerte de Brittany Murphy, fallecida en diciembre de 2009 a los 32 años tras sufrir un paro cardíaco derivado de una neumonía, anemia e intoxicación por medicamentos.

Y es que durante su participación en el podcast Still Here Hollywood, la actriz Elisa Donovan, quien compartió reparto con Murphy en la película de culto Clueless (1995), ha confesado abiertamente que el prematuro fallecimiento de su excompañera no la pilló por sorpresa.

Al recordar el momento en que una amiga la llamó para comunicarle la muerte, Donovan comentó: "Me dijeron que había muerto, pero nadie lo sabía, y tengo que decir que lo primero que pensé fue que no me sorprendía". "Tiene un desorden alimenticio y problemas con las drogas. Eso es lo que pensé. Lo sabía"

La intérprete de 55 años explicó que ambas compartían peluquera personal fuera del mundo de los rodajes y que esta le manifestaba frecuentemente su inquietud: "También compartíamos peluquera, no una del set, sino nuestra peluquera de la vida real, y ella, en confianza, me decía: 'Estoy preocupada por ella'". Es cierto que, aunque la situación le preocupaba, sintió que no tenía la cercanía suficiente como para intervenir.

Donovan detalló además el último y alarmante encuentro que mantuvo en persona con Murphy durante la gala de los premios GLAAD en 2005: "Le temblaban las rodillas. Le temblaban las piernas. Y yo le pregunté: '¿Estás bien?'. Y ella me respondió: '¡Sí! ¿Qué? ¿A qué te refieres?'. Y yo pensé: 'A esta personaba le pasaba algo'".

Tras aquel episodio, la actriz llegó a una clara conclusión: "La miré y pensé: 'No está sana. No está bien. ¿Por qué nadie la ayuda?'".

En la entrevista, Donovan fue un paso más allá al opinar sobre los problemas de salud que atravesaba: "Eso es lo que pensaba y lo sabía. Pero tenía a tanta gente a su alrededor. ¿Qué voy a hacer? ¿Que alguien de su pasado venga a salvarla o algo así?".

Reparto de Clueless | Cordon Press

Asimismo, confesó su inquietud al comprobar que la actriz dejaba de conseguir papeles en grandes producciones cinematográficas: "Cuando me enteré, me dio mucha pena por ella, pero, como ya he dicho, tampoco me sorprendió". "Todas esas teorías conspiratorias. No ella no estaba sana".

Brittany Murphy fue hallada inconsciente el 20 de diciembre de 2009 en la mansión de Hollywood Hills que compartía con su esposo, Simon Monjack, y su madre, Sharon.

Falleció en el hospital a causa de una neumonía no tratada combinada con anemia e intoxicación por medicamentos recetados y de venta libre. Apenas cinco meses después, su marido falleció en la misma residencia por la misma causa médica.

Tras su muerte, la madre de Monjack, Linda, sugirió que la presencia de moho severo en la vivienda pudo influir en las muertes, declarando: "Lo único que sé es que, antes de la muerte de Simon, tenía alucinaciones en las que veía cómo cosas salían de su piel", una hipótesis que fue descartada oficialmente por la oficina del médico forense en 2010.