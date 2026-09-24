La madre de Hayden Panettiere no fue al funeral de la actriz aunque sí estaba invitada

Han salido a la luz nuevos detalles sobre la íntima ceremonia en memoria de Hayden Panettiere celebrada en Malibú (California) el pasado sábado 19 de septiembre.

Frente a las especulaciones iniciales por la distancia que mantenían, una fuente ha confirmado a la revista PEOPLE que Lesley Vogel, la madre de la fallecida actriz, sí fue invitada al funeral organizado por los amigos más cercanos de su hija, aunque finalmente no pudo asistir al evento.

Se confirma así la información que una fuente declaró a TMZ el día del funeral, donde comentaba que la madre de la fallecida actriz sí estaba invitada al homenaje y que su ausencia se debía a una emergencia familiar.

A este homenaje, que tuvo lugar poco más de un mes después del trágico fallecimiento de la intérprete el pasado 16 de agosto, sí acudió su padre, Alan "Skip" Panettiere.

Hayden Panettiere y su madre Lesley Vogel | Gtres

Un representante de la estrella de Heroes y Nashville confirmó a Entertainment Tonight: "Puedo confirmar que se celebró un homenaje íntimo organizado por amigos cercanos en Los Ángeles para celebrar la vida y el legado de Hayden. Fue una hermosa ceremonia llena de amor".

Vogel, de 70 años, ya había expresado su dolor el pasado mes de agosto: "Quiero que Hayden sea recordada por la mujer talentosa, hermosa, extrovertida e inteligente que realmente era".

La ceremonia estuvo marcada por emotivos discursos y la presencia de estrellas conocidas como Ruby Rose, Evan Ross o su compañera de reparto en Nashville Connie Britton, quien ofreció un discurso "hermoso y especial" compartiendo "maravillosos recuerdos en el set y de su vida".

En cuanto a las ausencias, fuentes cercanas confirmaron también a TMZ que ni su novio, Brian Hickerson, ni el hermano de este, Zach, fueron invitados al homenaje.

La confirmación sobre la invitación de su madre coincide con el informe emitido por la oficina forense del condado de Greenville, que ha dictaminado que la muerte de la actriz fue accidental debido a los efectos tóxicos combinados de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.