Salen a la luz los cariñosos mensajes de apoyo de George Clooney a Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, antes de su trágica muerte

Se ha dado a conocer que el actor George Clooney, a quien Presley Gerber y su hermana Kaia Gerber llamaban cariñosamente "Tío George", pasaba horas hablando con el joven modelo y enviándole mensajes para recordarle su respaldo incondicional durante los años en los que luchaba contra sus problemas de salud mental y adicción antes de su trágica muerte a los 27 años.

Estos esfuerzos nacieron de la profunda amistad que une a Clooney con Rande Gerber desde mediados de la década de 1990, cuando se conocieron en el bar The Whiskey del Hotel Paramount en Nueva York.

Tras el matrimonio de Rande con Cindy Crawford en 1998 y el nacimiento de Presley en 1999 y Kaia en 2001, Clooney se convirtió en una presencia constante durante su infancia: "George estuvo muy presente con Presley durante su infancia; era su tío, y todos eran muy amigos, como una familia", compartió una fuente cercana al entorno en declaraciones al Daily Mail.

Rande Gerber, Kaia Gerber, Presley Gerber y Cindy Crawford | Cordon Press

Ambas familias compartían frecuentes cenas y momentos de descanso: "A menudo, Cindy y Rande llevaban a los niños a la antigua casa de George en Studio City (Los Ángeles) para cenar, nadar y pasar el rato, o George iba a su casa en Malibú. Cenaban mucho juntos y tenían mucho tiempo libre. Los Gerber también visitaban a George en Italia con bastante frecuencia", detalló la misma fuente cercana.

Además, la fuente añadió: "También solían pasar mucho tiempo juntos en México; tenían casas contiguas y los niños siempre estaban cerca divirtiéndose. Últimamente, se veían en Nueva York; siempre aprovechaban para cenar y ponerse al día".

Con los años, esta amistad dio paso a una millonaria sociedad comercial cuando fundaron la marca Casamigos Tequila junto a Mike Meldman en 2013, la cual vendieron en 2017 a Diageo por una cifra que alcanzaba los mil millones de dólares.

A lo largo del tiempo, la relación entre Clooney y el joven evolucionó: "Estaban muy unidos. Presley era más que el hijo de un amigo; tenían un vínculo especial", afirmó otra fuente cercana a Daily Mail.

Cuando Presley fue arrestado en 2018 por conducir bajo los efectos del alcohol, el oscarizado actor le ofreció su apoyo: "Sobre todo después de que Presley fuera arrestado por conducir ebroa (en 2018), George le aconsejaba: 'No hagas eso, no es inteligente. Ten cuidado'. Más recientemente, George le envió mensajes cariñosos como: 'Estoy aquí para ti', ese tipo de cosas".

Según fuentes consultadas por Daily Mail, la capacidad de Clooney para conectar con Presley se debía en parte en sus propias vivencias de juventud.

En una entrevista concedida en 2025 a la revista Esquire, el actor reconoció haber probado cocaína a principios de los años ochenta (sin que llegara a convertirse en un problema grave), además de haber probado la marihuana y el alcohol: "George tuvo sus propias experiencias con sustancias. Nunca fue adicto, pero las probó, y conoce la atracción que ejercen las drogas, así que podía hablar abiertamente con Presley sobre esto, y Presley se sentía identificado. Su mensaje siempre fue: mantente sobrio", declaraban sobre el actor.

Por su parte, Presley había hecho pública su batalla contra los ataques de pánico, los terrores nocturnos, el uso de múltiples medicamentos recetados, su dependencia a sustancias y el haber sobrevivido previamente a una sobredosis de fentanilo que lo dejó en coma.

El fallecimiento de Presley ocurrió el pasado 20 de septiembre en un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California.

"George está muy afectado porque Rande era su mejor amigo y todos sentían mucho lo de Presley. No hay ira ni vergüenza, solo una profunda tristeza. Presley tenía un grave problema de depresión y ansiedad. Nadie puede culparlo por eso. Presley estaba viviendo una pesadilla", confirmaban las fuentes sobre el estado del actor tras conocer la notiica.

Otra fuente añadió al Daily Mail que la pérdida ha impactado duramente a cercanos de ambas familias como Julia Roberts y Brad Pitt: "Es terrible. Sé que George está muy triste. Esto es devastador para todos en ese círculo".

"George lleva sus emociones a flor de piel y realmente quería mucho a Presley. Sabía que Presley tenía sus dificultades, así que, aunque no se puede decir que algo así fuera completamente inimaginable, eso no lo hace menos impactante ni devastador. Fue una sorpresa increíblemente dolorosa y no deseada y, honestamente, un golpe muy duro para George", declaraba la fuente.