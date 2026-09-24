La comentada complicidad de Tom Cruise con Kate Middleton en el estreno de su nueva película

Tom Cruise ha vuelto a demostrar el estatus privilegiado que posee ante la Familia Real británica convirtiéndose en el gran anfitrión de Kate Middleton y el príncipe Guillermo en Londres.

La estrella de Hollywood ha presentado en el Odeon Luxe de Leicester Square su nuevo largometraje, Digger, una sátira dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

El estreno mundial ha sido elegida como la 73ª edición de la Royal Film Performance, cita benéfica cuyos fondos se destinan a la Film and TV Charity para ofrecer apoyo económico y psicológico a los profesionales del sector audiovisual británico, y que contó con el respaldo institucional del príncipe Guillermo en su calidad de presidente de BAFTA.

Kate Middlenton, el príncipe Guillermo, Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu | Gtres

El actor de Misión Imposible ha acaparado todos los focos por la complicidad, espontaneidad y cercanía con la que trató a los herederos al trono, saltándose con naturalidad el rígido protocolo.

Al reencontrarse con el príncipe Guillermo, Cruise no dudó en bromear sobre su esmoquin de terciopelo negro exclamando un divertido "Great jacket".

Acto seguido, saludó a Kate Middleton con un beso en la mejilla y, al momento de descender por la escalera de la alfombra roja, volvió a tomar de la mano a la princesa de Gales para ayudarla a bajar, tal y como ya hizo hace cuatro años durante la presentación de Top Gun: Maverick en 2022.

Kate Middleton y Tom Cruise | Gtres

Para esta gran velada, Cruise apostó por un esmoquin combinado con botas de cowboy negras, haciendo un guiño directo al excéntrico magnate del petróleo al que interpreta en la película.

Por su parte, Kate Middleton llevaba un vestido morado de la firma británica Jenny Packham personalizado con mangas transparentes, rematado con un histórico collar de amatistas en forma de corazón que la reina Alexandra regaló en 1923 a la reina madre Elizabeth Bowes-Lyon.

Esta estrecha relación de Tom Cruise con los Windsor se remonta a 1992, cuando el actor y su entonces esposa Nicole Kidman conocieron a la princesa Diana de Gales en el estreno de Far and Away, acudiendo años después a su funeral en 1997.

Además, el actor se reunió con el príncipe Felipe de Edimburgo en Buckingham en 2017 y participó en 2023 en el concierto de coronación del rey Carlos III.