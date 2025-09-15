Las chicas Gilmore, juntas de nuevo: El reencuentro de Lauren Graham y Alexis Bledel en los Emmy

La historia de Lorelai y su hija Rory en Star Hollow se convirtió indudablemente en una de las producciones más populares de la década de los 2000. Una serie que duró siete temporadas en antena y que todavía hoy, en pleno 25 aniversario del estreno, mantiene el mismo cariño que los fans le regalaron durante la emisión.

Tanto es así que en unos premios tan importantes como lo son los Emmy, las dos protagonistas de la ficción volvieron a aparecer juntas en pantalla. Lauren Graham y Alexis Bledel, que ya deslumbraban en la alfombra roja, salieron a presentar un premio y los allí presentes (así como la audiencia en redes sociales) lo celebraron como uno de los mejores momentos de la velada.

No bastante con la emoción de verlas de nuevo juntas, las actrices hicieron acto de presencia en el emblemático porche donde vivían las chicas Gilmore. Un escenario inmejorable que hizo las delicias de los más nostálgicos.

En el discurso, no faltó el humor: "A pesar de dominar la temporada de otoño, Gilmore en realidad era una serie muy pequeña", bromeaba Bledel antes de que Graham despejara cualquier duda, afirmando que "no teníamos dinero".

Un discurso en el que dejó un recado a la estrella de The Pitt, Noah Wyle, que por aquel entonces protagonizaba Urgencias: "Ahorrábamos todo el año para tener un capítulo con nieve", comentaba Bledel y Graham añadía que "entonces Urgencias mojaba su calle y nos lo arruinaba todo". Bledel mira a su antigua compañera y le pide "olvidarlo"; pero Graham despertó las risas de los invitados a la gala: "Tenían a Clooney, deberían habernos dejado tener la maldita la nieve".

"Estábamos marginadas y moríamos de hambre", continuaba Bledel antes de, ahora sí, rendir homenaje a la serie afirmando que tenían "guiones increíbles".

Todas estas palabras mostraban el buen vínculo que hay entre ambas, así como el cariño (aún desde el humor) que tienen hacia su pasado. Unas palabras que dieron paso al premio a The Studio por Mejor Guion de Comedia.

Las chicas Gilmore ya volvió a la televisión con Las 4 estaciones de las chicas Gilmore tras sus primeros diez años fuera de la pequeña pantalla. Ahora, en lugar de una nueva secuela, han protagonizado uno de los sketches más divertidos de los Premios Emmy 2025.