'La Casa del Dragón': Todos los cambios que no hemos visto con el salto de 10 años

La temporada 1 de 'La Casa del Dragón' no se ha andado con muchos rodeos, y en su episodio 6 ya avanza 10 años, encaminándose a los sucesos que desencadenarán la Danza de los Dragones, la guerra civil por la sucesión en el trono Targaryen, entre los partidarios de Rhaenyra y Aegon.

Pero, mientras estos llegan, la serie ya ha revelado los sustanciales cambios que han afectado a sus personajes en ese lapso de 10 años, algo que reflejan especialmente los personajes de Rhaenyra y Alicent por el cambio de actrices que las encarnan, debido a su salto de edad. Pero, más allá de los cambios inevitables por el paso del tiempo, así ha quedado patente el paso de una década en la trama.

Si aún no has visto el episodio 6, no sigas leyendo para evitar SPOILERS .

Harwin Strong, el nuevo romance de Rhaenyra

El episodio anterior concluía con un ataque de locura de Criston Cole en la boda de Laenor y Rhaenyra, al darse cuenta de todas las personas que conocían su aventura con esta, y ver manchado su honor como caballero.

Harwin Strong, de 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Tras 10 años de matrimonio con Laenor Velaryon, Rhaenyra se ha encargado de buscarse otra aventura romántica extramatrimonial, y ha sido con Harwin Strong, caballero de la Guardia de Desembarco del Rey. Se desconoce por cuánto tiempo han mantenido este romance hasta el episodio 6, pero el final de este se lleva por delante la vida de Harwin. No obstante, a juzgar por el poco parecido que guardan los hijos de Rhaenyra con su padre Laenor, y de acuerdo con las sospechas de Alicent, los sucesores de Rhaenyra serían hijos bastardos que ha tenido con Harwin Strong.

Los hijos de Rhaenyra

Jacaerys y Lucerys, de 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Y estos hijos no son otros que Jacaerys y Lucerys, los primeros vástagos surgidos de la unión Targaryen-Velaryon, al menos oficialmente. El episodio, haciendo un paralelismo con el parto de Aemma, la madre de Rhaenyra, comienza con esta última dando a luz a su tercer hijo, Joffrey, llamado así en honor al amante de Laenor, al que asesinó Ser Criston Cole en 'la Boda Verde'.

Aemond Taragaryen, el hijo de Alicent y Viserys

Rhaenyra no ha sido la única que ha estado de parto en los últimos 10 años, y su madrastra Alicent también dio finalmente a luz al tercer hijo que esperaba con Viserys. Se trata de Aemond, que en la serie parece tener una edad aproximada a la de sus 'primos' Jacaerys y Lucerys. De acuerdo con la novela en la que se basa la serie, 'Fuego y Sangre', Viserys y Alicent serán padres de otro hijo más: Daeron.

Aemond, de 'La Casa del dragón' | HBO Max

La salud de Viserys se sigue resintiendo

Una de las constantes a lo largo de lo que va de 'La Casa del Dragón' es el deteriorado estado de salud de Viserys, que desde el primer episodio afrontaba algunos problemas. Era de esperar, por tanto, que 10 años después hubiera tenido sus complicaciones.

El Rey Viserys, envejecido | HBO Max

Sin embargo, Viserys sigue con la corona de los Taragryen sobre su cabeza. Una cabeza visiblemente más calva, y quizá sea este el rasgo más visible de su envejecimiento, muy conseguido a través del proceso de maquillaje al que se ha sometido Paddy Considine, quien ya se encargó de revelar la enfermedad que sufría su personaje.

Cortes de Viserys en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Daemon, bien lejos con su nueva esposa

Tras asesinar a su primera esposa, Rhea, Daemon Targaryen ahonda en la política matrimonial de su familia con los Velaryon y da el paso de casarse con Laena, la hermana de Laenor Velaryon. A juzgar por la descendencia que ya han tenido, se puede asumir que su boda fue poco después que la de Rhaenyra. Esta pareja se ha retirado a Pentos, lejos del Rey Viserys y donde no molestan, con el beneplácito de este, según la serie. Aunque en el libro esta mudanza parecía otro acto de desobediencia por parte de Daemon.

Daemon y Laena en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

¿Qué ha sido de Criston Cole?

Si hubo un personaje desquiciado en el episodio anterior, este fue Ser Criston Cole, quien había tenido una aventura con Rhaenyra antes de la boda de esta. Su sentido del honro como caballero le hizo confesarlo todo a Alicent, y finalmente, estallar al comprobar el alcance que había tenido la noticia.

La Reina Alicent y Ser Criston Cole | HBO Max

Tanto, que, al final del episodio 5, estuvo a punto de suicidarse, pero era la propia Alicent quien se lo impedía. Aquel final dejaba entrever que Alicent y Criston podrían forjar una alianza en base a sus intereses comunes contra Rhaenyra. 10 años más tarde, los hechos confirman el distanciamiento de Criston respecto a Rhaenyra y sus hijos. En su lugar, es prácticamente el escolta y guardia personal de Alicent, por lo que se confirma su sintonía con la Reina.

